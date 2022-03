De la Moscova la Belgrad: fuga companiilor occidentale lovite de sancțiuni

De la începutul ostilităților, două mii de muncitori s-au mutat deja din Rusia în Serbia.

Potrivit lui Nebojša Nešovanović, directorul general al firmei de consultanță financiară Coldwell Banker Richard Ellis, companiile americane și europene care și-au mutat deja afacerile în Serbia își desfășoară activitatea deja parțial în țară și probabil că vor rămâne acolo mult timp. ”Nu este sigur, însă, că acest lucru va da o zguduire reală economiei naționale”, a adăugat Nešovanović, potrivit Euronews.

În ianuarie, compania ucraineană de IT Intellias era pe cale să inaugureze un nou centru la Novi Sad, în nordul Serbiei. Odată cu atacul militar rusesc o schimbare a planurilor: compania a decis să mute noul centru la Zagreb, Croația. Compania ucrineană Intellias a justificat alegerea ”luând în considerare poziția pro-rusă a guvernului sârb”, după cum a explicat pe profilul său de Twitter.

As you probably know, we’ve been planning to launch a new #development center in Novi Sad, Serbia recently. However, taking into consideration the pro-Russian position of the Serbian government, we made a decision to move our delivery center to Zagreb, #Croatia. pic.twitter.com/Nh0I6PKSwO