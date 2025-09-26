De la city manager la city dezastru: Bilanțul primarului Hopincă în Sectorul 2

Rareș Hopincă a fost prefectul Capitalei și are o experiență de peste 15 ani în managementul instituțiilor publice. A condus, în calitate de city manager, Sectorul 5 și a fost coordonatorul programului de asistență tehnică al Băncii Mondiale. A derulat proiecte și investiții cu bani europeni în valoare de mai multe sute de milioane de euro. Totodată, în calitate de administrator public al Sectorului 5, a asigurat implementarea și administrarea proiectelor de dezvoltare a sectorului în perioada 2021–2023.

Dar ca primar al Sectorului 2 ce a făcut? Oamenii nu sunt așa mulțumiți de activitatea lui de până acum.

De ceva timp, fântânile publice din Sectorul 2 au fost lăsate de izbeliște. Contractele de întreținere se pare că au fost stopate, iar efectele se văd. Apa nu mai e clorinată, bazinele nu sunt curățate, filtrele nu sunt schimbate și, mai grav, nu există aviz DSP valabil, pentru că analizele obligatorii din august nici măcar nu au fost începute.

Mai multe fântâni s-au închis deja după ce au cedat pompele și electrovalvele și nimeni nu s-a grăbit să le repare. Dar... e mai bine că s-au închis din moment ce Rareș Hopincă nu asigură apă potabilă.

O altă problemă...

Arborii plantați anul trecut se usucă, grădinile amenajate au fost lăsate în paragină, iar în sute de alveole zac doar buturugi uitate. Mobilierul urban nu primește nicio întreținere... cel mult, se mai leagă cu sârmă câte un leagăn și atât. Nivelul actual al întreținerii spațiilor verzi e de-a dreptul dezastruos. Așa pare o plimbare prin Sectorul 2, după cum ne-au povestit locuitori de acolo.

Sectorul 2 arată ca și cum ar fi fost abandonat. În loc de muncă reală, vedem echipe comasate pentru acțiuni de imagine, menite să dea bine pe cameră. Primarul organizează descinderi spectaculoase acolo unde consideră că dă bine electoral.

De asemenea, unii se întreabă când Lacul Dobroești-Pantelimon va fi curățat de trestie. „Abia se mai zărește apa, în curând se transformă în mlaștină. În Sectorul 2 sunt gropi peste tot, străzi uitate de lume, salubrizarea la pământ, clădiri vai mama lor… de trotuare nu mai zic, lipsă marcaje, linii de tramvai din secolul 19…”, a spus un locuitor al Sectorului 2.

Nici apă caldă

Sunt probleme cu apa caldă și în Sectorul 2.

„Nu există apă caldă de două luni, mai rău ca la închisoare. Sunt două luni poate, chiar mai mult, fără apă caldă. Aduceți specialiști din străinătate, oameni care pot lucra să repare”, a mai zis un locuitor din Sectorul 2.

Altcineva critică administrația Hopincă pentru prioritățile puse în practică în Sectorul 2. Primarul este acuzat de faptul că proiectul „pubelelor pentru fracție uscată” a consumat deja sume importante din bani publici, pentru niște construcții masive și inestetice care ocupă spațiile verzi dintre blocuri, în timp ce programul de reabilitare a ascensoarelor a fost abandonat sub pretextul austerității.

Fabrica de Glucoză, un „deșert urban” fără copaci

Deși pe Șoseaua Fabrica de Glucoză există alveole special destinate plantării, acestea au fost astupate cu asfalt, iar rezultatul e un peisaj arid, sufocant, lipsit de verdeață. Situația nu este singulară: Multe străzi principale și secundare din București sunt lipsite de perdele de arbori, deși ar avea nevoie urgentă de ele pentru a oferi umbră, aer curat și protecție împotriva poluării.

Rareț Hopincă este chemat să ia măsuri: Să planteze arbori în toate alveolele existente și să creeze perdele verzi continue pe marile bulevarde și pe străzile secundare. În prezent, zone precum Fabrica de Glucoză par mai degrabă niște deșerturi urbane decât artere ale unei capitale europene.

Un cititor ne-a zis că una dintre cele mai mari probleme din Sectorului 2 este... curățenia. Mă rog, lipsa ei. Străzile și spațiile publice sunt neîngrijite, gunoaiele se adună, iar administrația nu asigură un minim standard de igienă urbană.

Multe trotuare sunt sparte, denivelate sau impracticabile, ceea ce pune în pericol siguranța pietonilor, mai ales a copiilor și persoanelor în vârstă. Numărul locurilor de parcare este mult sub necesar, iar situația generează conflicte zilnice între locatari. Chiar dacă mai rar, încă există zone unde apar câini fără stăpân, semn că problema nu a fost rezolvată complet și că autoritățile tratează fenomenul cu superficialitate.

De asemenea, pe Aleea Pantelimon a anunțat că reabilitarea străzilor va începe în primăvara lui 2025. Suntem în toamnă și nu s-a întâmplat absolut nimic. A venit toamna și e frig, doar asta s-a întâmplat.

La fel, parcările supraetajate erau una dintre marile promisiuni din campanie. Nici până astăzi nu există vreun șantier deschis.

În loc să vedem un Sector 2 modernizat, locuitorii se confruntă zilnic cu promisiuni uitate. Rareș Hopincă se laudă cu experiență și proiecte europene, dar realitatea din teren îl contrazice. Administrația sa pare mai preocupată de poze decât de rezolvarea problemelor reale ale oamenilor.

Sectorul 2 nu are nevoie de imagine, ci de soluții. Nu are nevoie de promisiuni reciclate, ci de muncă efectivă. Locuitorii nu cer miracole, ci normalitate. Dacă Rareș Hopincă nu e capabil să livreze aceste lucruri de bază, experiența lui trecută nu mai valorează nimic. Iar cetățenii vor ține minte.

Va urma... Continuăm și cu alte episoade cu problemele din Sectorul 2 condus de Rareș Hopincă.