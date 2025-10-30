De la atelierul din garaj la succes global: Cine este geniul care a reinventat aspiratorul

Biroul lui Nick Grey, fondator și CEO al Gtech, arată ca o incursiune directă în mintea unui inventator în plină inspirație. Piese albe de prototip împrăștiate pe birou și pe măsuța de cafea poartă logo-ul verde distinctiv Gtech. Grey, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ascunde însă, în spatele acestei fețe prietenoase, mintea vizionară care a revoluționat curățenia fără fir și a transformat aspiratorul într-un simbol al inovației britanice, conform Daily Mail.

Curiozitatea copilăriei: începuturile geniului

Născut ca al șaselea din șapte frați într-un orășel englezesc liniștit, Grey își amintește cum îl ajuta pe tatăl său să repare mașina de la doar șase ani. „El m-a inspirat. Întotdeauna am crezut că ideile mele vor funcționa, chiar și atunci când eram mic”, povestește Grey.

Această curiozitate l-a făcut să experimenteze constant. „Obișnuiam să scormonesc prin garajul nostru, căutând lucruri pe care să le repar și cu care să mă joc. Am găsit o lampă fără priză… și, ei bine, a fost un pocnet masiv și toată instalația electrică a casei a explodat!”, își amintește el cu un zâmbet.

Garajul unde s-a născut revoluția

După școală, Grey a lucrat pe șantiere și apoi într-o companie locală de aspiratoare. Ideea unui aspirator fără fir nu a venit dintr-o viziune grandioasă, ci din dorința de a face curățenia mai simplă. Primul său produs, maturatorul electric SW01, a fost testat mai întâi în propria casă și apoi la vecini, unde succesul a fost imediat: „Îmi amintesc că i-am spus: ‘Acest produs este mare. Am de gând să vând zece milioane din astea’”, spune Grey.

De la succes local la recunoaștere globală

Primul transport internațional a ajuns în Australia, apoi Germania și Statele Unite. „Am primit un telefon din SUA: ‘Nick, primul test media va fi masiv. Triplează-ți uneltele!’”, își amintește Grey. Maturatorul electric s-a vândut ulterior în peste 20 de milioane de unități.

Gtech a extins apoi gama de produse: mașini de tuns iarba fără fir, trimmere pentru gard viu, AirRAM superușor, eBike și, recent, uscătorul de păr DryOnic.

O echipă construită pe pasiune și creativitate

Deși a început singur în garaj, Grey a adus rapid colegi talentați și acum conduce aproape 200 de angajați în sediul aerisit și prietenos al Gtech. Educația formală nu este criteriul principal: „Nu ne bazăm doar pe diplome. Avem oameni care sunt buni cu mâinile lor și capabili să construiască și să dezvolte”, explică el.

Moștenirea unui inventator

Chiar dacă nu mai lipește prototipuri în garaj, Grey păstrează vie scânteia creativității care a transformat Gtech într-un simbol al inovației britanice. De la primul maturator electric la gama globală de produse fără fir, povestea sa rămâne un exemplu de vizionarism combinat cu simplitatea și curajul copilăriei.