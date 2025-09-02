De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan

Fondul Monetar Internațional vine mâine, 3 septembrie, în România. Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu pe acest subiect.

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale“, se menţionează în comunicat.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, marți, Bogdan Chirieac, analist politic, a explicat faptul că actuala deplasare a unei delegații din partea FMI în România nu este un motiv de îngrijorare, deoarece este o vizită periodică, iar întâlnirile vor fi, cel mai probabil, la Banca Națională a României (BNR).

„De data aceasta este vizita obișnuită a Fondului Monetar Internațional, așa cum s-a întâmplat mereu în ultimii ani. La trei luni, o delegație a FMI vine în România și, de obicei, discută cu Banca Națională a României. Nu e un pericol!“, a explicat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a atenționat însă asupra riscului ca România să apeleze la ajutorul Fondului Monetar Internațional în perioada următoare, ca urmare a situației economice delicate în care se află țara noastră.

„Problema este că, dacă situația rămâne la fel de dificilă ca acum, probabil că va trebui să apelăm la ajutorul Fondului Monetar Internațional. FMI-ul are o caracteristică, aceea că îți împrumută bani la cea mai mică dobândă posibilă, dar îți cer o balanță de venituri și cheltuieli impecabilă, fără să țină seama de mișcările sociale care pot interveni. E avantajul creditului mai ieftin, pe de o parte, dar pe de altă parte e vorba de mișcările sociale și costul politic uriaș. Să vedem ce va hotărî Guvernul“, a spus, la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac.

