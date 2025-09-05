„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video

Mihai Păunescu, profesor SNSPA, politolog, specializat management public, a atras atenția că Bucureștiul are nevoie de o abordare integrată a administrației, având în vedere interdependențele dintre sectoare. Acesta a subliniat că investițiile în infrastructură și modernizarea sistemului centralizat de termoficare sunt esențiale pentru calitatea vieții și protecția mediului în Capitală.

Mihai Păunescu a explicat că între sectoarele Bucureștiului există interdependențe, ceea ce necesită o abordare integrată, nu doar centralizată. De asemenea, profesorul a adăugat că primăriile de sector preferă să investească în servicii cu rezultate vizibile imediat, pentru câștig politic rapid, în loc să aloce resurse pentru infrastructură, care produce efecte pe termen lung.

„La București a votat poporul să fie centralizată administrația publică, să se ducă de la sectoare la primarul general", a spus Val Vâlcu.



„Așa este, numai că aici există o comunitate locală a orașului București și există interdependență între sectoare, de pildă conductele de termoficare, transportul public, infrastructura rutieră. Acestea nu se opresc la granițele sectoarelor și pentru acestea ai nevoie de o abordare integrată. Nu i-aș spune neapărat centralizată, cât integrată.



Pe de altă parte, la nivelul primăriilor de sector, există responsabilități al căror rezultat este mai vizibil pe termen scurt - curățenie, spații verzi - și atunci, primarii de sector, indiferent de culoarea lor politică, tind să investească în astfel de servicii al căror rezultat este vizibil imediat și care le aduc un beneficiu politic, decât să investească într-o infrastructură care cere ani de zile până când vei observa o diferență în calitatea vieții, moment în care nu mai ești neapărat tu în funcție să capitalizezi din punct de vedere politic acea investiție", a spus Mihai Păunescu.

Beneficiile sistemului centralizat de căldură

Principala cheltuială a Primăriei Generale este subvenționarea căldurii și a transportului. Mihai Păunescu a explicat că aceste subvenții aduc și beneficii publice, deoarece sistemul centralizat de termoficare reduce poluarea, este mai eficient decât centralele individuale și contribuie la o calitate mai bună a vieții în oraș.

„Investiția principală a Primăriei Generale este în subvenționarea căldurii și a transportului. Practic, dacă ești mai bogat, ai apartamente în blocurile cu termoficare, te susțin săracii din Ferentari. E cea mai mare subvenție din țară pentru bucureștean la căldură”, a spus Val Vâlcu.



„Așa este. Pe de altă parte, spunem că există și beneficii publice, dincolo de beneficiarii direcți ai acestor subvenții. Sunt beneficiar dacă locuiesc într-un bloc cu termoficare și plătesc mai puțin. Există beneficii publice care se răsfrâng în afara celor care beneficiază direct.



Având un sistem centralizat de căldură, avem mai puțini poluatori. Dacă fiecare apartament ar avea o centrală individuală de apartament, noxele pe care le-ar emite toate aceste locuințe individuale ar face viața insuportabilă pentru bucureșteni. Acesta este un exemplu imediat. Un astfel de sistem centralizat aduce beneficii în privința mediului înconjurător, fiindcă arde gazul într-un singur loc și cu o eficiență mai ridicată dacă este modernizat", a spus Mihai Păunescu.

„Ar face orașul nelocuibil"

Profesorul Mihai Păunescu a explicat că sistemul centralizat de termoficare este esențial atât din motive estetice, cât și de mediu, deoarece alternativele ar face orașul nelocuibil.



„Ne putem gândi la multe alte exemple, inclusiv din punct de vedere estetic. Cum ar arăta ca fiecare bloc să aibă coșuri sau țevi din acelea de gaze trase? Ar fi un dezastru! Gândiți-vă la infrastructura de transport al gazelor naturale care ar trebui suplimentată în cazul acesta și care ar face orașul nelocuibil.



Prin urmare, chiar dacă nu suntem beneficiarii direcți ai termoficării, este foarte bine că locuim într-un oraș în care există serviciul centralizat de termoficare, dar investiția în modernizarea și înlocuirea conductelor ar trebui să fie una prioritară.

Primăria Capitalei se bazează pe fonduri europene, și e foarte bine că face lucrul acesta, dar ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista aceste fonduri europene? Ar trebui să existe un efort bugetar care să fie integrat, nu poate să fie la primăria de sector”, a spus Mihai Păunescu la DC News.

