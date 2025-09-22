De ce nu simțim cum se mișcă Pământul?

Explicația constă în stabilitatea, dimensiunea și gravitația planetei noastre, dar și în lipsa reperelor vizibile care să ne arate că ne mișcăm.

Mișcarea Pământului: rotație și orbită

Pământul se rotește în jurul propriei axe ca un titirez, completând o rotație la fiecare 24 de ore. În plus, planeta noastră orbitează în jurul Soarelui, parcurgând în jur de 107.000 km/h pe traiectoria sa anuală. Viteze amețitoare pentru orice vehicul, dar invizibile pentru simțurile noastre.

Unul dintre motivele pentru care nu simțim această călătorie spațială este constanța mișcării, conform Reuters. Spre deosebire de o mașină sau un carusel care accelerează și frânează, Pământul se mișcă constant, fără opriri bruște sau denivelări. Este ca și cum am zbura într-un avion de croazieră: viteza e mare, dar interiorul rămâne calm și stabil.

Dimensiunea Pământului și lipsa reperelor

O altă explicație este proporția. Suntem mici comparativ cu planeta uriașă, așa cum o furnică este pe o minge de plajă gigant. În plus, nu există puncte de referință apropiate în spațiu: stelele sunt atât de îndepărtate încât par nemișcate, chiar dacă ne mișcăm cu viteze incredibile.

Deși ne mișcăm cu viteze uriașe, gravitația menține totul pe Pământ. Această forță invizibilă acționează ca o „îmbrățișare” a planetei, atrăgându-ne către centrul ei și împiedicându-ne să fim aruncați în spațiu.

Cum știm că Pământul se mișcă

Chiar dacă nu simțim mișcarea, dovezile sunt peste tot. Ziua și noaptea apar datorită rotației Pământului, iar anotimpurile se schimbă din cauza înclinării axei planetei și a orbitei în jurul Soarelui. Sateliții și telescoapele spațiale confirmă, de asemenea, aceste mișcări.

Nu doar Pământul se mișcă: Soarele și alte stele din galaxia noastră orbitează centrul Căii Lactee cu viteze de sute de mii de kilometri pe oră. Totul în univers este într-o continuă mișcare, chiar dacă noi, de pe suprafața Pământului, nu o percepem direct.