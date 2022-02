De ce nu-şi mai vorbesc Huidu şi Găinuşă de aproape 8 ani? "E arogant şi coleric"

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au prezentat ani de zile emisiunea „Cronica Cârcotașilor" și au descreţit frunţile românilor cu momentele lor artistice dar, mai ales, cu criticile la adresa celor care greşeau sau gafau pe posturi tv ori la evenimente publice. În anul 2014, Mihai a decis să se retragă din propriul show în urma tensiunilor cu Șerban, iar din acel punct prietenia lor a luat sfârșit. Mihai Găinușă a renunțat la emisiune, după 14 ani în care a adus telespectatorilor cele mai amuzante perle din presă. Motivul pentru care prezentatorul a pus capăt colaborării cu Prima Tv a fost dezvăluit chiar de către el în cadrul unui interviu mai vechi. "Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Șerban nu era capabil"., declara Mihai. Deși au trecut aproape opt ani de la acel moment, Mihai nu poate da uitării atitudinea pe care a avut-o colegul său și, anul trecut, l-a descris pe Huidu ca fiind "arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului".

Găinuşă nu cedează

Șerban Huidu a dezvăluit că a făcut eforturi, în repetate rânduri, să reia legătura cu fostul coleg şi l-a sunat cu intenţia să salveze prietenia. Încercările sale s-au lovit, însă, de tăcerea lui Mihai, iar Șerban a încetat să încerce o apropiere. Șerban spunea că în urmă cu doi ani i-a telefonat de peste zece ori lui Mihai, în speranța că prezentatorul va fi dispus să vorbească, însă fără succes. "În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!", a declarat Șerban Huidu, conform Impact.

În prezent, Mihai Găinușă nu mai activează în televiziune și a revenit la prima sa dragoste, radioul unde prezintă o emisiune alături de Oana Paraschiv. Șerban Huidu nu mai prezintă emisiunea care l-a făcut cunoscut, dar nu a renunțat la televiziune. El a declarat că va face în continuare parte din echipa „Cronica Cârcotașilor", dar din postura de producător.

