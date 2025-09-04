De ce nu e o idee bună schimbarea lui Bolojan. Avertismentul lui Chirieac: E un singur partid cu adevărat esențial în coaliție

Analistul politic Bogdan Chirieac susține că Guvernul Bolojan nu riscă să cadă și avertizează că înlocuirea lui Ilie Bolojan nu este fezabilă, deoarece nu există în prezent o personalitate dispusă să-și asume responsabilitățile sale, iar tehnocrația reprezintă un surogat de dictatură sau autoritarism.

Întrebat dacă este vreo șansă ca Guvernul Bolojan să cadă, după ce opoziția a depus cele patru moțiuni de cenzură pe patru proiecte asumate de Guvern, din pachetul fiscal numărul 2, Bogdan Chirieac a răspuns că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece partidele de la putere nu doresc înlocuirea lui Bolojan, și nici președintele Nicușor Dan nu are soluție pentru acest lucru. Potrivit analistului politic, în coaliție se mizează pe ideea de a-l lăsa pe Bolojan să gestioneze austeritatea și tăierile, urmând ca deciziile privind premierul sau participarea la guvernare să fie luate ulterior.

„Nu se va întâmpla nimic. Sunt contestări, sunt discuții, dar, în mod real, niciunul dintre partidele aflate la putere nu vrea să pice Bolojan. Cel care ar dori să pice Bolojan este excelența sa, președintele Nicușor Dan, dar nici el nu are soluție pentru a-l înlocui pe Bolojan.



În cadrul coaliției se merge pe ideea: „Hai să-l lăsăm pe el să facă ceea ce e de făcut, adică austeritate crâncenă, tăieri, și apoi o să vedem pe cine punem premier sau o să vedem cum va fi cu participarea la guvernare”.



Există un singur partid cu adevărat esențial în această coaliție: PSD. Fără PSD nu mai avem coaliție de guvernare, nu mai avem majoritate. Deci dacă se retrage PSD-ul, e o problemă. Dacă se retrage USR-ul, nu e nicio problemă”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ideea cu premierul tehnocrat este toxică!"

Analistul politic susține că nu ar fi o idee bună să fie înlocuit Ilie Bolojan din funcția de premier, deoarece nu există în prezent o personalitate care să-și asume responsabilitățile lui. Acesta a criticat ideea unui premier sau guvern tehnocrat și a amintit de experiența Guvernului Cioloș, pe care îl consideră „sinistru” și neasumat politic.

„Nu este, în opinia mea, o idee bună să-l schimbi pe Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru. Nu ai acum o personalitate care să-și asume ceea ce-și asumă Bolojan, sigur, uneori eronat din punctul de vedere al multora, dar asta este, ceva trebuie făcut.



Ideea cu premierul tehnocrat este toxică! Să nu uităm că am avut o experiență cu un guvern tehnocrat, inventată de Klaus Iohannis după circul înscenat de Victor Ponta în 2015 și știți bine ce s-a întâmplat în anul acela, când premier a fost Dacian Cioloș.



Lasă că toți au făcut partid apoi, s-a creat USR-ul... Nu despre asta e vorba. A fost un guvern absolut sinistru în istoria României. Deci chestia cu guvernul tehnocrat trebuie respinsă apriori și asta cu premierul tehnocrat. Deci premierul tehnocrat e ținut de fire și firicele și neasumat politic.



Sistemul nostru, în această țară, este cel democratic care se bazează pe partide politice și Parlament, chestiunea cu tehnocrația e un surogat de dictatură sau autoritarism”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

