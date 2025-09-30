Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului (PSD), a vorbit despre reformă și a subliniat că principalul obiectiv este oferirea de servicii de calitate pentru cetățeni, la toate nivelurile administrației. Acesta a explicat că nivelul scăzut al încasărilor la buget este strâns legat de percepția privind calitatea serviciilor publice.

„Asta trebuie să livrăm, asta trebuie să furnizăm: servicii de calitate pentru cetățenii României, fie că vorbim de administrație publică sau locală, județeană, națională. Trebuie să venim cu aceste servicii foarte bune. Întotdeauna va fi această discuție pe care dumneavoastră, din mediul de afaceri, o aveți, pe bună dreptate, și pe care o am întotdeauna cu mediul de afaceri care spune: „De ce să plătesc taxe? De ce să plătesc atât de multe taxe?", a spus Radu Oprea.

„Serviciile sunt de foarte proastă calitate", a completat Bogdan Chirieac.

„Vedeți că acesta este răspunsul? România, comparativ cu celelalte state membre, încasează astăzi în jur de 30% venituri la bugetul de stat, față de media europeană de peste 40%", a spus Radu Oprea.

„Asta ar trebui să însemne reforma"

Radu Oprea a explicat că satisfacția privind plata taxelor este mai mare în țările nordice, unde impozitele sunt mari, deoarece serviciile oferite sunt de calitate. Acesta a subliniat că principalul obiectiv al reformei trebuie să fie îmbunătățirea serviciilor publice, astfel încât cetățenii să perceapă plata taxelor ca pe un beneficiu real.

„A fost făcut un studiu, la un moment dat, asupra gradului de satisfacție privind plata taxelor și impozitelor - dacă ne putem imagina că există grad de satisfacție în această idee de a plăti taxe și impozite. Știți unde a fost cel mai mare în Europa? Poate nu o să vă vină să credeți: în țările nordice, unde, culmea, sunt cele mai mari taxe și impozite.

De ce? Pentru că sunt cele mai bune servicii. Și atunci, de fapt, cred că ținta pe care trebuie să o avem împreună este cum facem să avem servicii mai bune pentru cetățeni, astfel încât cu toții, ca societate, să avem această conștientizare a nevoii de a plăti anumite servicii pe care le primim bune pentru noi. Cred că aici ar trebui să fie efortul principal, asta ar trebui să însemne reforma”, a spus Radu Oprea la DC News.