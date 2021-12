Aflat în platoul DC News alături de Mohammad Murad, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe omul de afaceri despre motivele care l-au determinat să se retragă de la emisiunea „Imperiul Leilor“:

„Era o emisiune de succes, la un post de televiziune distins, emisiunea „Imperiul Leilor“. De ce v-ați retras de acolo? Erați în juriu, erați printre oamenii de afaceri proeminenți din această țară...“

Mohammad Murad a precizat cauzele care au dus la această decizie:

„Cred că s-a supărat PRO TV puțin pe mine, pentru că au insistat foarte mult să mă duc din nou. Eu am considerat că am alte priorități mai importante, inclusiv proiectele pe care mi le-am asumat în cele două sezoane și i-am rugat pe cei de la PRO TV să înțeleagă că trebuie să fac o pauză timp de un an, după care termin și proiectele pe care le am cu foarte mulți oameni, inclusiv dintre cei de acolo, și, probabil, la anul voi apărea din nou. Am preferat să mă retrag, cu toate insistențele PRO TV-ului, care a dorit foarte mult să fiu acolo. N-am vrut să mă duc pentru imaginea TV, ci am vrut să rezolv problemele în care m-am angajat. A fost dorința mea exclusivă de a mă retrage“, a precizat, la DC News TV, Mohammad Murad.

Mohammad Murad: Mulți dintre oamenii de afaceri care pleacă o fac din cauza Consiliului Local

Cât de important e primarul dintr-o localitate când vine vorba de investiții? Omul de afaceri Mohammad Murad a venit cu dezvăluiri la DC News TV, în legătură cu acest subiect.

"Spuneați că dacă un primar vrea să blocheze o investiție, oricât de mare, o poate face. Practic, în detrimentul locuitorilor din localitatea respectivă, din motive politice, interese materiale... dintr-o mie de motive. Atât de important e primarul în crearea unei investiții în România?", a fost întrebarea lansată de analistul politic Bogdan Chirieac pentru Mohammad Murad, la DC News TV.

Omul de afaceri Mohammad Murad a spus că e de acord să parieze pe toată averea sa în vederea existenței unei legi care "să mă apere pe mine în fața unui Consiliu Local, corect, să se respecte termenele...".

"Știți cât pierde România anual, în investiții, din cauza primarilor? Sunt peste 3 spre 5 miliarde de euro investiții pierdute!", a afirmat apoi Mohammad Murad

