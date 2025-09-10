De ce lupii nu s-au înmulțit, în România, la fel de mult precum urșii. Explicația dr. Cristian-Remus Papp / video

Dr. Cristian Remus Papp, coordonator al Departamentului Specii și Arii protejate WWF-România, a spus de ce lupii nu s-au înmulțit în România atât de mult precum alte specii și de ce nu sunt interesanți din punct de vedere economic.

Dezbaterile privind numărul urșilor din România sunt tot mai intense, însă în cazul lupilor situația pare diferită. Deși țara noastră adăpostește un sfert din populația de lupi a Europei, aceștia nu au cunoscut aceeași creștere precum alte specii. Dr. Cristian-Remus Papp a explicat că România stă foarte slab la capitolul date și estimări privind efectivele de animale, deși există metode științifice moderne care ar putea oferi o imagine mai clară, așa cum se întâmplă deja în țări precum Germania.

„În ceea ce privește ursul, știm că e o dezbatere tensionată că sunt prea mulți urși. Nu știm exact numărul, e estimat între 10.000-12.000. Din fericire pentru lup, nu am auzit aceeași discuție, să se spună că sunt prea mulți, oamenii să îi vâneze. Cum suntem aici la nivel de efective? Ai zis un sfert din populația din Europa. De ce nu s-au înmulțit atât de mult precum alte specii? Ce s-a întâmplat cu lupul? Mi se pare o populație mult mai mică, aproape o treime sau chiar un sfert din cea a urșilor”, a spus Tudor Tim Ionescu, moderatorul emisiunii.

„Ca și o caracteristică generală la nivel de țară, noi de obicei stăm foarte prost cu datele și cu estimarea efectivelor și, în foarte multe cazuri, se fac niște estimări pentru că se cere, cu toate că există metode științifice. Inclusiv în cazul lupului se pot face aproximări destul de apropiate de realitate, așa cum se fac în alte țări, cum ar fi Germania. Ei au o metodologie bazată pe genetică foarte bine pusă la punct, adică știu fiecare exemplar cu ce alte exemplare se înrudește", a spus dr. Cristian-Remus Papp.

Lupul nu e interesant din punct de vedere economic

Dr. Cristian-Remus Papp a explicat că lupul a fost persecutat de-a lungul timpului deoarece provoacă pagube fermierilor, dar, spre deosebire de urs, nu are valoare economică, fiind o specie comună în aproape toată Europa. În plus, se practică un braconaj prin otrăvire sau împușcare, însă, pentru că nu aduce beneficii economice, cazurile nu sunt verificate, ceea ce menține populația de lupi sub control.

„Pe de altă parte, atunci când discutăm de lupi, discutăm de o specie care poate să provoace necazuri, inclusiv fermierilor, motiv pentru care a fost persecutat de-a lungul timpului. În același timp, nici nu are o valoare economică suficient de mare încât să reprezinte un interes, ca și în cazul ursului. Nu e interesant economic.

Dacă ne uităm pe distribuția la nivel european, aproape toate țările din Europa au lup, deci nu e atractiv din punct de vedere al valorificării trofeelor, pentru că din moment ce e o specie destul de comună nu reprezintă un interes.

Mai mult decât atât, se practică și un braconaj destul de intens, inclusiv prin otrăvire, chiar și prin împușcare, dar atâta timp cât nu reprezintă o valoare economică, este lăsat acolo în pădure, nimeni nu vine să verifice, nu se află de aceste acte de braconaj, motiv pentru care se ține oarecum sub control mărimea populației de lupi”, a spus dr. Cristian-Remus Papp la emisiunea DC Anima, de pe DC News și DC News TV.

