De ce dulceața nu mai iese ca înainte. Explicația Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic a povestit cum a vrut să facă dulceață și să congeleze vișine, crezând că a găsit ultimele fructe românești ale verii. După un prim eșec în care dulceața a ieșit ca un compot, a încercat din nou și a aflat că vișinele erau, de fapt, aduse din Grecia. Medicul a explicat că, deși arată frumos și par proaspete, nu au gustul și textura celor românești, iar problema nu era rețeta, ci fructele în sine.

„Oare mai există fructe românești?

Când eram copil, știam că poți mânca cireșe și vișine doar 2 luni pe an. Și dacă nu profitai de sezonul ăsta scurt, trebuia să aștepți până vara următoare. Așa că am sărit în sus de bucurie când am găsit vișine în piață la Câmpina. “Ce noroc pe mine că nu s-au trecut, să cumpăr repede să pun la congelator pentru prăjitură și să facem și un pic de gem/dulceață de vișine pentru clătite”!

Zis și făcut, am luat 4 kg și am pus-o pe biata mama să scoată sâmburi o zi întreagă. Patru caserole direct la congelator, iar restul cu zahăr în cratiță la fiert. Când să le punem în borcan, dau să gust și nu mi se alege în niciun fel- nu era nici dulce, nici acrișor, nici fiert, nici legat

“Sigur ai făcut ceva greșit, o cert pe mama, n-ai respectat rețeta, nu e bun de nimic”! Biata de ea le pune iar la fiert ca să se înmoaie și să scadă, dar degeaba- fructele erau tari și ferme iar zeama era mai degrabă de compot, nu de dulceață.

“Fir-ar să fie, mi-am zis, nu știu ce e greșit dar trebuie să o luăm de la capăt”! Du-te iar în piață, în speranța că mai găsești vișine la sfârșitul lui iulie. Și ce să vezi, vișine câte vrei!

“Cum de au rezistat pe căldura asta, o întreb pe vânzătoare, credeam că s-au trecut demult”! “Păi nu sunt de la noi măi doamnă, îmi răspunde ea relaxată, sunt aduse din Grecia și la frigider rezistă peste o lună”.

Frumoase și parfumate, nimic de zis aproape să le confund cu vișinele noastre altoite. Mă întorc acasă ușor descumpănită că și la capitolul fructe tot din import ne hrănim, dar o luăm vitejește de la capăt cu scos de sâmburi Rezultatul, cum era de așteptat, a fost același: un fel de compot cu zeamă apoasă și fructe tari! Atunci am realizat că nu rețeta era de vină, ci materia primă", a scris medicul nutriționist.

„Nu mai fac în viața mea gem sau dulceață din fructe cumpărate din import!"

Mihaela Bilic a explicat că fructele de azi, modificate genetic pentru a rezista mai mult timp și la transport, nu mai fermentază și nu se mai înmoaie, ceea ce face rețetele tradiționale de gem și dulceață să nu mai funcționeze. Aceasta recomandă oamenilor să profite de fructele naturale, de la bunici sau prieteni, care sunt acrișoare și se strică repede, așa cum e normal și natural.

„Așa cum avem roșii cu coaja tare, care să reziste la transport și să stea în frigider cu lunile fără să-și schimbe compoziția și fructele sunt modificate genetic să nu mai fermenteze, să nu se mai înmoaie și să reziste trei luni în loc de trei săptămâni după cules. Iar dacă vrei să faci gem sau dulceață e problema ta, rețetele tradiționale nu mai funcționează.

Așa că am scos blenderul din dulap și am mixat tot conținutul cratiței până s-a transformat într-un terci de vișine. Nu sunt sigură că-l voi mânca vreodată, însă un lucru e sigur: nu mai fac în viața mea gem sau dulceață din fructe cumpărate din import. Păcat de atâta muncă!

Cine mai are bunici sau prieteni care au în curte pomi fructiferi de pe vremuri, să profite! Eu vreau vișine acre și cireșe cu viermi, care se strică în câteva zile după ce le-ai cumpărat… pentru că așa e natural și normal să fie!!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

