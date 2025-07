De ce a anulat Putin parada de Ziua Marinei pentru prima dată în istorie. Ce a făcut, în schimb, liderul rus - VIDEO

Pentru prima dată din 2017, Rusia a anulat complet parada navală de Ziua Marinei, care ar fi trebuit să aibă loc duminică, 27 iulie. Decizia vine pe fondul temerilor privind securitatea forțelor armate, potrivit unor informații publicate de Ministerul britanic al Apărării și preluată de publicația European Pravda.

„Este aproape sigur că paradele dedicate Zilei Marinei Ruse, planificate inițial pentru 27 iulie 2025, au fost anulate în toată Rusia din motive de protecție a forțelor”, se arată în comunicatul serviciilor britanice de informații.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că parada navală principală din Sankt Petersburg a fost anulată, invocând îngrijorări legate de securitate.

Evenimentul, organizat anual între 2017 și 2024, reunea nave militare din diferite regiuni ale Rusiei și delegații internaționale. În 2024, parada fusese deja redusă ca amploare.

Cu toate acestea, președintele Vladimir Putin a marcat simbolic Ziua Marinei. El și-a vizitat orașul natal și a transmis mesaje de felicitare marinarilor ruși. Președintele rus a primit și rapoarte oficiale de la comandanții marinei, potrivit sursei citate mai sus.

???? Putin congratulated sailors in St. Petersburg on Navy Day, earlier the main naval parade in the city was cancelled, and the region was subjected to a large-scale UAV attack.



???? Restrictions were introduced at St. Petersburg's Pulkovo Airport for several hours. pic.twitter.com/I01P7M14JN