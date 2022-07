David Miculescu semnează cu FCSB. Gigi Becali: Luni plătesc clauza, 1,7 milioane euro

”Luni plătesc clauza de 1,7 milioane de euro, semnez și cu jucătorul, iar după-amiază e deja în cantonament la noi! Va fi un angajament pe cinci ani. Îi dau 10.000 de euro pe lună în primele trei sezoane și apoi 15.000 pe lună în următoarele două.

Dar băiatul are mare calitate, cred că-l vând mai repede de doi ani. O să-i pun și o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro. Știi cum e, dacă-i fixezi o clauză mare, poți să-l vinzi cu 10 milioane de euro, dar invers nu prea funcționează. I-am zis lui MM să nu dea la nimeni numărul 11, că o să-l ia Miculescu”, a transmis Gigi Becali, pentru playsport.ro.

Becali spune că l-a ajutat că jucătorul era deţinut în coproprietate

”Chiar m-a ajutat chestiunea asta, pentru că, altfel, sincer, nu știu dacă puteam să-l iau. Nu e treaba mea cum se împart banii mai departe. E problema lor ce contracte au, eu achit clauza și la revedere. Din acest motiv nu mai las niciun procent. Într-un alt context, poate Aradul mai voia și vreo 20 la sută la revânzare, dar nu mai e cazul”, a mai spus finanţatorul pentru sursa citată.

Becali, către Dică: „Nu e în regulă să iei bani și când mănânci bătaie”. Patronul FCSB a anunțat că nu i-a acceptat clauzele noului antrenor

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat, la conferința de presă de prezentare a noului antrenor, Nicolae Dică, că acesta i-a cerut mai multă ”libertate” decât în primul mandat, pe care i-o va acorda, cel puțin până la finalul turului sezonului regulat.

Cu toate acestea, patronul clubului a refuzat să semneze clauze pe aceste promisiuni.

”El a avut niște pretenții pe care le-am acceptat. E adevarat că voia mai multe clauze, la fel ca Edi Iordănescu. du-te, bă, cu clauzele! Ești prietenul meu, cum e și Tănase”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

”El a zis că nu vrea, dar eu i-am dat. El a zis 'tot salariul meu pune-l într-un cont și, dacă eu nu fac performanță, mi-l oprești'.

Eu i-am spus că nu e în regulă să iei bani și când mănânci bătaie. Bine, am glumit, e munca lui. Cum să sune el? L-am chemat eu, a doua zi a venit la mine acasă”, a mai spus Gigi Becali.

FCSB renaşte sub comanda lui Dică: Altă atitudine, alt fotbal

FCSB a marcat 4 goluri în poarta celor de la Saburtalo pe Arena Naţională, iar jocul echipei deja se schimbă sub comanda lui Nicolae Dică.

"Am pierdut puțin controlul, cred că ne-am relaxat puțin, a fost o greșeală. Dar am intrat doar cu gândul de a câștiga meciul, nimic altceva. Așa este, n-am mai văzut poarta de foarte mult timp, așa că mi-a fost greu în fața ei, dar sunt fericit că am marcat.

Mai mult decât atât, am dat dovadă de un grup puternic. Aveam nevoie să câștigam un meci în maniera aceasta. Sper ca din etapa viitoare să obținem doar victorii pe linie.

Cel mai frumos public din România, le mulțumim că au venit. Eu l-am mai avut antrenor pe Dică, este foarte bun și își dorește să scoată maximul din fiecare, a venit cu un alt aer și sperăm s-o ținem tot așa", a declarat Florinel Coman după meci.

"Banderola este o motivație în plus, sper să trag echipa după mine și să mă ridic la cel mai înalt nivel. Da, a stat până ieri cu noi în cantonament. E foarte bine pentru el și a lăsat un gol, dar trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai înalt ca și colectiv.

Trebuia să plece acum 2-3 ani, părerea mea, dar sunt foarte fericit pentru el. Sunt fericit că am acumulat minute, am nevoie de ritm. Va fi greu, dar dacă acumulăm ritmul necesar, cred că vom putea să intrăm în grupe.

În seara asta am dat dovadă că se poate, a fost altă atitudine, a fost alt fotbal practicat", a mai adăugat Coman, conform Digisport.

