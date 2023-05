Datoria publică sufocă România. Mircea Coșea: Atenție mare, suntem în pericol!

„Intrăm într-o perioadă de periculozitate maximă, așa-zisa linie roșie. Nu trebuie să ne comparăm cu alte țări care au datoria publică mai mare decât România și care ni se dau ca exemplu acum: Grecia, Italia și așa mai departe. România nu are o economie competitivă la acest moment, cum are Italia, nu are un turism la nivelul pe care îl are Grecia, deci noi nu avem intrări la buget de natură să ne liniștească.

În al doilea rând, nu facem parte din zona euro, deci Banca Europeană nu ne va susține dacă intrăm într-o situație dificilă pentru că nu afectăm cu nimic lanțul valoric european. Situația este foarte, foarte gravă după părerea mea, o spun de ceva timp, cu voce tare, dar mi se pare că ajungem la un punct foarte periculos. Noi trăim din împrumuturi, nu avem niciun fel de aport al economiei reale. Colectarea la buget este sub media europeană cu mult, ANAF nu face față, măsurile care se iau nu sunt de natură să sprijine mediul economic.

Datoria publică la care am ajuns ar trebui să fie un element de mare îngrijorare pentru guvern, acesta sau cel care va veni. România nu-și poate permite să ajungă la un nivel al datoriei publice comparat cu alte țări mult mai dezvolte decât noi și aflate în zona euro.

Atenție mare, suntem în pericol! Eu cred că în acest moment ne putem gândi chiar la lucruri mai grave pentru că împrumuturile din care trăim au ajuns la o dobândă atât de mare, încât nu știu cât timp ne vom mai putea permite să plătim pe piața creditului dobânzi între 7 și 8 sau chiar 9%. Împovărează prea mult țara, iar rostogolirea datoriei este un element de maximă periculozitate. Am ajuns să plătim pentru rostogolirea datoriei zeci de miliarde pe an.

Nu vom putea rezista mult timp așa. Trebuie reforme neapărat, nu cârpeli de natura celor pe care le-am auzit, nu un accent deosebit pe fel de fel de vouchere care să ducă la ameliorarea unei situații a unei populații real aflate în dificultate. Trebuie investiții, trebuie locuri de muncă, trebuie să ridicăm valoarea adăugată în România, cel puțin la nivelul mediu european, altfel nu vom putea să ieșim și vom rămâne tot timpul niște datornici, care, la un moment dat, vom sucomba.”, a spus Mircea Coșea la Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News