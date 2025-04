Datoria publica a României, la nivel record. Economistul Adrian Negrescu: Problema nu este că ne împrumutam

Economistul Adrian Negrescu avertizează că datoria publica a României a atins, la finele lunii februarie, nivelul record de 208 miliarde de euro. Totuși, marea problemă a României, spune acesta. nu este că se împrumută, ci că o face la dobânzi mari, iar banii nu sunt folosiți în investiții.

"Datoria publica a României a atins, la finele lunii februarie, nivelul record de 208 miliarde de euro, mai mult decât dublu față de 2019. Evoluția datoriei este una îngrijorătoare din prisma modului în care au fost cheltuiți banii și a dobânzii plătite de statul român. Am ajuns, din păcate, să ne împrumutam cu 50 mld.euro pe an, astfel că nu este exclus ca în orizontul următorilor 5 ani să ajungem cu datoria publica la peste 300 mld.euro.

Adrian Negrescu: Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au scăzut în primele două luni din 2025

Am spus-o de fiecare dată - problema nu este faptul că ne împrumutam, ci la ce dobânzi și mai ales ce facem cu banii (una e să îi cheltui pe salarii și pensii și alta pe investiții pentru viitor, care să creeze plus valoare, nu pe stadioane, săli de sport (nunți, botezuri, cumetrii), aducțiuni de gaze în localități părăsite în care nimeni nu își mai dorește asta etc.). Dacă e să judecam după noile date privind evoluția economiei în 2024, anunțate ieri de INS, investițiile au fost mai mici decât cele din 2023, iar trendul continua după primele 3 luni din 2025", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, economistul atenționează asupra faptului că potrivit unei statistici BNR, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au scăzut în primele două luni din 2025 cu jumătate de miliarde de euro.

"Și o altă statistică de la BNR: Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au scăzut în primele două luni din 2025 cu jumătate de miliarde de euro față de 2024 (1,031 mld. euro comparativ cu 1,66 mld. euro în perioada ianuarie - februarie 2024)", a completat ulterior Adrian Negrescu.

