Daniel Funeriu, atac dur la adresa USR-PLUS, după insistența de introducere în școli a educației sexuale

"Insistența cu care USRPLUS cere materia "educație sexuală" în şcoală, împotriva tuturor argumentelor logice şi de bun-simț, nu poate însemna decât două lucruri:

1) prostie şi/sau

2) dorință de hipersexualizare a tinerilor.

Cum USRPLUS are cei mai educați politicieni, din punct de vedere al studiilor, mai stă în picioare numai ipoteza 2, aşa că îi rog frumos să nu o mai dea după copac şi să o spună franc, nu să vină cu minciuni, cum au făcut la referendum. Nu e nimic rău în a dori ceva anume, suntem în democrație, dar să nu umble cu cioara vopsită.

De ce e ilogic şi mincinos?

Argumentul lor principal e "avem prea multe mame foarte tinere", deci trebuie să facem educație sexuală pentru a evita asta.

Or:

1) fetițele de 12-13 ani care devin mame nu mai frecventează de ani buni şcoala (sau nu au frecventat-o niciodată), deci orice faci în şcoală nu ajunge la destinatarii care au nevoie. Altele sunt politicile pentru a evita acest flagel, şi ele țin de Ministerul de Interne, nu de cel al educației.

2) În prezent există suficiente prevederi care fac obligatorie predarea educației pentru sănătate, inclusiv sexuală. Poate nu se aplică, deci soluția e să se urmărească aplicarea, nu să se dea o lege nouă, care iar nu va fi aplicată...

3) În România căsătoria e legală (în circumstanțe bine reglementate) la 16 ani. Şi atunci care e problema dacă o tânără îşi doreşte să devină mămică la 17 sau 18 ani? Nu toate tinerele doresc să lucreze 70 de ore pe săptămână în corporații, să bea latte macchiato şi să meargă în WE în Malta. Fiecare cu opțiunile sale, statul trebuie să împiedice abuzurile.

4) Bineînțeles că orice constrângere asupra femeilor (şi bărbaților) trebuie pedepsită aspru, cu atât mai aspru cu cât vârsta e mai mică, dar asta se predă băieților la dirigenție, iar ceea ce e prevăzut în programa actuală despre educația sexuală e suficient (dacă s-ar face!).

5) Matematica, fizica, chimia, gramatica sunt aceleaşi pentru toți. Viața emoțională, deci implicit cea sexuală, e proprie fiecăruia şi aşa trebuie să rămână, cred eu. De aceea şcoala trebuie să trateze subiectul cu maximă delicatețe, din punctul meu de vedere programa actuală, dacă e parcursă, e foarte bună.

6) Având în vedere fauna din Parlament, nu trebuie să surprindă pe nimeni dacă, în contrapartidă, alți mirobolanți aleşi ai poporului vor propune aberații în sens invers. Rezultatul? Scandal fără rezultate pentru copii.

7) Dacă obiectivul nespus al insistenților e legat de toleranță față de diversitatea orientărilor sexuale, foarte bine, asta se poate foarte bine face la dirigenție de exemplu, nu e nevoie de nicio materie în plus.

8 ) Azi ceea ce trebuie să se predea nu prevede niciun acord al părinților. Pur și simplu este obligatoriu să se predea, la fel ca matematica. Presupunând că vor da o lege, o să vedeți cum va apărea „acordul părinților”. Și exact acolo se va rupe filmul...

Am scris un articol lung şi complet pe tema asta, îl găsiți în comentarii.

În concluzie: asigurați-vă că ceea ce e în programă azi despre educație sexuală se predă bine și complet la clasă, protecția copilului să se asigure că nu se fac abuzuri asupra copiilor, aduceți copiii la școală și, dacă veți face astea trei lucruri veți constata că nu e nevoie de nicio lege. Știți... hârtia suportă orice. Puteți scrie nșpe legi, dacă nu se aplică obțineți zero efecte.

Dacă vreți să vă amuzați, citiți comentariile, sigur vor da iama toți ciudații şi haterii. O să fiu acuzat şi de unii, şi de alții :)))

PS: tu, cititor care te pregătești să bagi un comentariu gen ”hate”, recitește textul și numără de câte ori am spus aici că trebuie educație sexuală în școli? Dacă ați ajuns la patru, aveți dreptate. Pentru că am vrut să mă asigur că și cei mai proști, ajunși accidental pe aici, înțeleg. Dacă ați numărat trei, tot e bine, dar nu prea înțelegeți subtilitățile textuale. Dacă doar două, aveți probleme să înțelegeți un text simplu. Dacă una, tot e bine, ați prins ceva. Dacă zero... atunci ori sunteți taliban USRPLUS, ori intrați în categoria analfabeților funcțional", a scris Funeriu pe Facebook.