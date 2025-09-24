€ 5.0784
Data publicării: 19:00 24 Sep 2025

EXCLUSIV Daniel David, mesaj pe care ar trebui să-l audă toți profesorii / video

Autor: Elena Aurel
daniel david 2
 

Ministrul Educației a transmis un mesaj pentru profesori.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, le transmite cadrelor didactice din România că sistemele s-au dezvoltat după Revoluție în paradigme vechi, însă acum este timpul schimbării. Ministrul îndeamnă profesorii să participe activ la acest proces, care, deși poate părea înfricoșător, va aduce beneficii întregii țări.

„Sistemele noastre s-au dezvoltat după Revoluție, dar s-au dezvoltat în paradigme vechi. Nu trebuie să ne temem, suntem în faza în care schimbăm paradigme. Dezvoltarea nu mai are loc în cadrul vechilor paradigme, ci le schimbăm.

Este important să fim cu toții parte din această schimbare, fiindcă schimbarea paradigmelor se face pentru noi toți. Chiar dacă ne sperie această schimbare, în final, vom câștiga cu toții și va câștiga cu siguranță țara. Așa că vă invit să fim împreună parte din soluție!

Criza fiscal-bugetară a grăbit acest proces. Știu că schimbarea de paradigme sperie. Criza fiscal-bugetară a venit, așa, pe turnantă, fără să o dorim, fără să o așteptăm, fără să știm că va avea acest impact atât de puternic, și dacă tot ne-au destabilizat vechile paradigme, hai să le construim împreună pe cele noi, de dragul tuturor!”, a spus ministrul Daniel David la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici. 

 

Video:

