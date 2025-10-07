€ 5.0916
Data publicării: 17:51 07 Oct 2025

Danemarca declară război dependenței de ecrane. Cum plănuiește să „protejeze copilăria”
Autor: Elena Aurel

copii internet Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Danemarca vrea să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare.

Danemarca intenţionează să interzică utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunţat marţi prim-ministrul Mette Frederiksen, informează AFP, citată de Agerpres.

"Guvernul va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani", a declarat Mette Frederiksen în discursul său de deschidere a sesiunii parlamentare.

Conform proiectului de lege care urmează să fie prezentat la o dată încă nespecificată, părinţii vor avea opţiunea de a le permite copiilor lor să utilizeze reţelele de socializare de la vârsta de 13 ani.

"Telefoanele mobile şi reţelele de socializare fură copilăria copiilor noştri", a insistat şefa guvernului, argumentând că 60% dintre băieţii danezi cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani stau acasă în fiecare săptămână în loc să iasă şi să se vadă cu prietenii în timpul liber.

Modalităţile de aplicare a acestei interdicţii nu au fost detaliate.

La nivel internaţional, Australia este una din ţările pioniere în reglementarea internetului. Parlamentul său a adoptat o lege la sfârşitul anului 2024 ce interzice accesul la reţelele de socializare precum TikTok, X, Facebook şi Instagram pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.

În iunie, Grecia a propus stabilirea unei vârste digitale a majoratului la nivelul UE sub care copiii să nu poată accesa reţelele de socializare fără consimţământul părinţilor.

CITEȘTE ȘI: Maturitatea digitală la 16 ani. Interzis pentru minori pe rețele! Premieră în România

Comisia de apărare a Senatului a dat raport favorabil, cu amendamente, unei propuneri care prevede că minorii sub 16 ani pot folosi servicii online și crea conturi doar cu acord parental.

Senatul României a adoptat luni, 6 octombrie a.c., Legea Majoratului Digital, o inițiativă legislativă propusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar și modern pentru protecția copiilor în mediul online și pentru responsabilizarea platformelor digitale.

„Copiii României au dreptul să fie protejați și în lumea digitală, nu doar în cea reală.

Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează - ci oferă părinților instrumentele legale de a-și proteja copiii”, a declarat Nicoleta Pauliuc în plenul Senatului.

 

