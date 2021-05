Dan Bittman, resemnat: Nu mai am nicio nevoie de a cânta. Culmea, îl susțin pe Cîțu!

„Sceptic am fost de măsurile Guvernului luate, în general nu sunt sceptic, sunt optimist și iată că am supraviețuit un an și ceva în pandemie. Dar nu, nu vreau să-i spun pandemie, marea bulibășeală din 2020”, a spus Dan Bittman, duminică după-amiază, la Antena 3, în cadrul emisiunii Oanei Zamfir.

„Eu nu țin cont nici de teoriile conspirației, dar nici de lucruri pe care să le înghit așa. Vreau, totuși, niște păreri avizate, vreau mai multe păreri, vreau să mă vaccinez în cunoștință de cauză. Nu sunt împotriva vaccinului!”, a zis Dan Bittman. „Boala aceasta trebuie tratată. Vaccinul ne ajută să nu facem o formă gravă”, a adăugat artistul.

„Nu mai am nicio nevoie de a cânta. Dacă va vrea cineva să mă audă cântând, o să mă cheme și o să vin. Din punctul acesta de vedere, sunt resemnat. Știu clar că societatea nu stă în Dan Bittman sau în muzica lui. Eu m-am luptat, în lunile acestea, pentru o categorie socială care și-a pierdut niște drepturi. Nu am fost ajutat cu nimic de statul român și nici nu cerșesc statului român! (...) Ne distrugem industriile de succes!”, a mai spus Bittman.

Ulterior, a făcut referire și la premierul Florin Cîțu: „Vreau să vă spun un lucru: cred că premierul este între ciocan și nicovală. Culmea, eu îl susțin într-un fel, pentru că am senzația că este un om tânăr care ar încerca într-un sistem nenorocit să facă cumva ca lucrurile să funcționeze, dar nu are cum. Ceea ce spune e pentru a împăca și capra și varza. Eu îl înțeleg.”

„Nu am nimic împotriva vaccinul și vaccinării. Vreau însă să știu detalii, amănunte”, a subliniat cântărețul.