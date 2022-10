Rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați, profesorul Lucian Georgescu, a dezvăluit, în interviul acordat astăzi DCNews, că a purtat discuții cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, ultima fiind chiar săptămâna trecută, cu privire la blocajul scris din PNRR.

”Noi, universitățile publice, nu putem aplica pentru PNRR pentru că suntem instituție publică, dar clădirile sunt în proprietate privată - publică” a afirmat prof. Lucian Georgescu. ”Dacă vrem să le facem eficientizare termică sau fotovoltaică, nu suntem eligibili” a explicat rectorul, întărind: ”Universitățile nu sunt eligibile în PNRR. Așa scrie în text, că dacă există proprietate publică, este ok. Proprietate publică au UAT-urile, primăriile, Consiliile Județene, ei au proprietate publică. Universitățile, pe legea 500, sunt de interes public, dar clădirile în care funcționează sunt proprietăți private - publice ale universității, ale entității publice. E o formă de proprietate, așa e proprietatea definită”.

Primii care taxează, direcțiile din ministere

Întrebat dacă e prostie sau rea voință, rectorul Lucian Georgescu a spus că a fost întrebat de o secretară de stat de ce nu a intervenit când s-a făcut dezbatere publică. ”Care dezbatere publică? I-am zis: doamnă, dacă nici Parlamentul nu a avut acces, poate o universitate să pretindă să fi intrat pe chestia asta? Nu le-am văzut! Că era atât de clar, trebuia schimbat un cuvânt” a afirmat rectorul UDJG.

În continuare, jurnalistul Val Vâlcu a întrebat ”Cine era primul care spunea că nu e voie?” dacă era ignorat cuvântul ”privat” din ”public - privat” și Universitățile publice ar fi putut deveni eligibile pentru a atrage fonduri din PNRR. ”Prima dată direcțiile juridice din ministere” a răspuns rectorul. ”Ca să știm și noi cine blochează de obicei, cine caută să nu se facă...” a continuat Val Vâlcu.

”Nu se schimbă niciun cuvânt decât printr-o nouă negociere”

”Noi am trimis adrese la care nu am primit răspuns și am reușit să intrăm la dl. ministru în audiență - foarte deschis la discuție - și a spus că (...) pentru PNRR există intenția, discuții tehnice care se poartă la Comisia Europeană, pentru anumite corecții la PNRR, care sunt obligatorii” a continuat rectorul din Galați. ”Odată semnat PNRR, la revedere, nu mai poți schimba niciun cuvânt. Asta scrie și nu se schimbă niciun cuvânt, decât printr-o nouă negociere” spune rectorul. ”Și nu se poate face? Că practic nu afectează contribuabilul european în niciun fel” a insistat Val Vâlcu. ”Ba mai mult, noi, ca stat, putem foarte ușor să controlăm execuția sau implementarea unui proiect într-o universitate, e mult mai simplu, pentru că e publică, e obligată să prezinte rapoarte” a afirmat rectorul.

Val Vâlcu și-a arătat îndoiala că ar fi o simplă eroare. ”Vine de la cine a scris textul, de la cine l-a verificat și de la cine l-a semnat” a spus prof. Georgescu. Jurnalistul spune că e culmea cum USR și fostul ministru Cristian Ghinea, care se pretind apărători ai intelectualilor, cu pretenții, care susțin educația, tocmai ei au scos din joc universitățile de stat. ”Contractul semnat de ei ne-a scos din joc, da” a concluzionat Lucian Georgescu.

