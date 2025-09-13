Data actualizării: | Data publicării:

Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată

Autor: Andrei Itu
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un seism cu magnitudinea de 7,4 s-a produs, sâmbătă dimineața, în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia.

Anunțul a fost făcut de US Geological Survey, relatează Reuters. Epicentrul cutremurului a fost situat la 111,7 kilometri est de Petropavlovsk-Kamchatsky. A avut o adâncime de 39 km, conform USGS.

Inițial, USGS a evaluat magnitudinea cutremurului la 7,5, înainte de a o reevalua la 7,4.

Centrul German de Cercetare pentru Geoştiinţe a evaluat magnitudinea la 7,1, cu o adâncime de 10 km. Anterior, Centrul de avertizare tsunami a declarat că există o ameninţare de posibil tsunami după seism.

În Japonia, la sud-vestul Peninsulei Kamceatka, nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami, a relatat postul de televiziune NHK, citând Agenţia Meteorologică Japoneză.

Peninsula Kamchatka reprezintă punctul de întâlnire între plăcile tectonice din Pacific și America de Nord, fapt care face din această regiune una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.

Reguli - Cum să ne comportăm în caz de cutremur

Și în România au loc adesea cutremure. Mai mult, ISU Dâmbovița a explicat anterior ce trebuie să facem sau să nu facem în astfel de cazuri. ”Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică, liniștiți-i și pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii și femeile. Nu vă speriați de zgomotele din jur.

- preveniți tendințele de a părăsi camera sau locuința, deoarece faza seismică inițială are o durată redusă, astfel încât, tocmai faza puternică a mișcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomerație și panică, conducând la accidente grave, nedorite.

Mare atenție!

Atenție! Scările sunt elemente de construcții foarte sensibile la deplasările diferențiate ale etajelor și, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări, sub efectul oscilației seismice, este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieșirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuință parter ar fi în principiu posibilă și fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: calcane și coșuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.

- rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot accidenta, protejați-vă sub o grindă, toc de ușa solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc.

În lipsa unor astfel de posibilități vă puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi și coate, cu fața în jos, iar cu palmele împreunate vă veți proteja capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral, capul. Această recomandare implică o cunoaștere prealabilă a acelor elemente de construcție rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.

- dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți mai repede, iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.

Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu folosiți liftul sau scările...

- nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideți ușa locuinței spre exterior, pentru a preveni blocarea acesteia în vederea evacuării după terminarea mișcării seismice.

- nu alergați în stradă.

- dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă.

Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur.

- acordați primul ajutor persoanelor rănite.

- în cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, cautați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea; ulterior veți căuta să alarmați, prin diferite metode, vecinii cât și echipele de salvare-intervenție de prezența dumneavoastră”, conform ISU Dâmbovița.

