Cutremur puternic în Afganistan: Cel puțin 20 de morți și sute de răniți

Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața după ce un cutremur de magnitudine 6,3 a lovit nordul Afganistanului, au anunțat autoritățile locale, avertizând că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, relatează BBC.

Seismul a avut loc în apropiere de orașul Mazar-e-Sharif, unul dintre cele mai mari centre urbane din Afganistan, cu o populație de aproximativ 500.000 de locuitori. Cutremurul s-a produs în primele ore ale dimineții de luni, în jurul orei 01:00, ora locală (23:30, ora României).

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul a avut o magnitudine de 6,3 și s-a produs la o adâncime de 28 km. Seismul a fost clasificat la nivelul de alertă portocaliu, ceea ce sugerează că există probabilitatea apariției unor „pierderi semnificative de vieți omenești”.

Cel puțin 20 de morți și sute de persoane rănite

Sharafat Zaman Amar, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din cadrul guvernului taliban, a declarat că peste 20 de persoane au murit și mai mult de 320 au fost rănite.

Un bărbat rănit în urma cutremurului primește îngrijiri la un spital din Mazar-e-Sharif, Afganistan, 3 noiembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Haji Zaid, purtător de cuvânt taliban în provincia Balkh, a scris pe platforma X că „numeroase persoane sunt rănite” în districtul Sholgara, situat la sud de Mazar-e-Sharif. El a adăugat că au fost primite „rapoarte despre răni ușoare și pagube minore” din toate districtele provinciei.

„Cele mai multe dintre răni au fost cauzate de oameni care au căzut de la înălțime”, a explicat el.

Mazar-e-Sharif, un oraș cu peste jumătate de milion de locuitori, a fost puternic zguduit de seism. Mulți locuitori au fugit speriați pe străzi în momentul cutremurului, temându-se că locuințele lor s-ar putea prăbuși, potrivit relatărilor agenției AFP.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor din Balkh a publicat pe platforma X un videoclip în care se pot observa dărâmături în apropierea Moscheii Albastre, unul dintre cele mai importante monumente din Mazar-e-Sharif, considerată un loc sfânt ce adăpostește mormântul primului imam șiit și atrage numeroși pelerini la rugăciune și sărbători religioase. În același timp, Khalid Zadran, purtătorul de cuvânt al poliției talibane din Kabul, a anunțat că forțele de ordine „monitorizează îndeaproape situația”, în timp ce autoritățile au raportat și victime în provincia muntoasă Samangan, aflată în apropierea Mazar-e-Sharif.

Risc seismic major în Afganistan

Cutremurul de luni survine la doar câteva luni după un alt seism, cu magnitudinea de 6,0, care a lovit în august regiunea montană din estul Afganistanului și care a provocat moartea a peste 2,200 de persoane.

Dezastrul a fost cu atât mai grav cu cât locuințele din zonele rurale erau ridicate din lut și lemn, iar mulți locuitori au fost prinși sub dărâmături în momentul prăbușirii acestora.

Afganistanul este deosebit de expus riscului seismic din cauza amplasării sale geografice pe mai multe linii de falie, aflate la contactul dintre plăcile tectonice indiană și eurasiatică.