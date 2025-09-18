€ 5.0695
Data publicării: 22:42 18 Sep 2025

Cutremur puternic în această seară

Autor: Iulia Horovei
cutremur-romania-2-august_22151200 Foto: Inquam, de Octav Ganea
 

Un cutremur puternic s-a produs joi seară, determinând autoritățile să emită o alertă de tsunami.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit joi, 18 septembrie (vineri, 19 septembrie) regiunea Petropavlovsk-Kamceatski din Rusia, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters.

Sursa foto: Captură de ecran USGS Latest Earthquakes

Imaginile de pe rețelele de socializare au surprins magnitudinea seismului.

 

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 km, conform USGS.

Centrul Pacific de Avertizare pentru Tsunami al Serviciului Național de Meteorologie al SUA, cu sediul în Hawaii, a emis un aviz de tsunami după cutremur.

Zonă cu risc seismic

Zona Kamceatka este una extrem de activă seismic, situată în cadrul unei falii inversate în zona de subducție dintre placa Pacificului și microplaca Okhotsk. Un cutremur major a lovit peninsula pe 29 iulie, având magnitudinea de 8,8 și epicentrul la aproximativ 136 km sud-est de Petropavlovsk-Kamchatsky, la o adâncime de 19,3 km.

Seismul din iulie a generat un tsunami cu unde de până la 1,74 metri în Hawaii și 1,3 metri în Japonia și a fost urmat de o serie de replici, inclusiv un cutremur de 7,4 pe 13 septembrie. 

