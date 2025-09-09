Data actualizării: | Data publicării:

Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs în largul insulei greceşti Evia în noaptea de luni spre marţi.

Seismul a fost resimţit puternic la Atena, a anunţat Institutul de Geodinamică al Observatorului Naţional din Atena, transmite marţi AFP.

Epicentrul cutremurului


Epicentul cutremurului, care a avut loc la ora locală 00:30 (21:30 GMT), a fost localizat pe mare, la 45 km nord-est de capitala Greciei şi la 4 km în largul staţiunii de coastă Nea Styra, în sud-vestul insulei Evia, a doua ca mărime din Grecia, potrivit aceleiaşi surse.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube, potrivit presei greceşti. Atena şi zona sa metropolitană au o populaţie de aproximativ 3 milioane de locuitori.

"Cutremurul a fost foarte intens"



Pe canalul public de televiziune ERT, primarul oraşului Marathon, Stergios Tsirkas, aflat în apropierea epicentrului, a dat asigurări: "Cutremurul a fost foarte intens" şi a adăugat că "până în prezent nu au fost raportate pagube".

În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a avut loc în largul coastei insulei greceşti Creta şi a fost resimţit până în Egipt şi în capitala Greciei.

Ce se întâmplă în Santorini



Regiunea insulei Santorini din Marea Egee, o destinaţie turistică populară în Grecia, a înregistrat o activitate seismică excepţională în ianuarie şi februarie, cu mii de trepidaţii care au forţat câteva mii de locuitori să-şi părăsească locuinţele.

Situată pe mai multe falii geologice din sud-estul Mediteranei, Grecia este afectată în mod regulat de cutremure. Ultimul cutremur mortal din arhipelag a avut loc în octombrie 2020 pe insula Samos, în Marea Egee, între Grecia şi Turcia. Cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter, a ucis două persoane pe Samos şi peste 100 în oraşul portuar turcesc Izmir.

Vezi și - Ce să faci pentru a fi pregătit în cazul unui seism mare. Ce ai nevoie să ai la îndemână și cum să (nu) reacționezi 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
09 sep 2025, 09:01
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
09 sep 2025, 08:37
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
09 sep 2025, 08:58
Curtea Supremă a SUA sprijină politica dură a lui Trump privind raidurile anti-imigrație
09 sep 2025, 09:19
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
08 sep 2025, 19:37
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
08 sep 2025, 18:50
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
08 sep 2025, 18:39
Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti
08 sep 2025, 18:25
Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor
08 sep 2025, 17:36
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
08 sep 2025, 17:00
Guvernul Franței a căzut. Parlamentul l-a demis pe premierul Bayrou / Update: Macron, prima reacție / video
08 sep 2025, 17:07
Karol Nawrocki, manifest împotriva înstrăinării pământurilor poloneze. Președintele suveranist a fost ovaționat / video
08 sep 2025, 16:42
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
08 sep 2025, 16:08
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 
07 sep 2025, 23:10
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
07 sep 2025, 21:11
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
07 sep 2025, 20:50
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
07 sep 2025, 21:01
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
07 sep 2025, 15:34
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
07 sep 2025, 13:31
Premierul Japoniei a demisionat
07 sep 2025, 12:54
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
07 sep 2025, 11:47
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
07 sep 2025, 11:07
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
07 sep 2025, 09:51
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
06 sep 2025, 20:53
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
06 sep 2025, 20:54
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
06 sep 2025, 19:47
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului
acum 26 de minute
Curtea Supremă a SUA sprijină politica dură a lui Trump privind raidurile anti-imigrație
acum 44 de minute
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
acum 46 de minute
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
acum 49 de minute
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7. Trafic blocat
acum 1 ora 7 minute
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
acum 1 ora 9 minute
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
acum 1 ora 14 minute
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până-n 6 octombrie
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel