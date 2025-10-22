Cutremur în România, în această dimineață

Cutremur produs în zona seismică Vrancea

UPDATE: Cutremurul a fost resimțit în mai multe zone din țară, precum municipiile Galați, București sau Iași. Seismul a fost resimțit chiar și mai departe, în Târgu Jiu.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focșani, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 78km S de Bacău, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov.

Știrea inițială

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului transmite că în zona seismică Vrancea a avut loc un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,2, miercuri, 22 octombrie, la ora 10:23:27 (ora locală a României). Acesta s-a produs la adâncimea de 90.0 km.