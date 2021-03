CUTREMUR GRECIA 3-4 martie 2021. Peste 30 de cutremure după seismul puternic de miercuri

CUTREMUR GRECIA 3-4 martie 2021. Un cutremur puternic, de 6,3 pe Richter, a cutremurat, miercuri, 4 martie 2021, Grecia. Au fost afectate multe case, care s-au prăbușit, iar oamenii, care au rămas fără acoperiș, au înnoptat în corturi.

Cutremurele au continuat pe parcursul zilei de miercuri, dar și în noaptea de miercuri spre joi. În total, au fost 31 de replici până la această oră, toate de suprafață, la 5 km adâncime și la 10 km adâncime, a căror magnitudine s-a situat între 3 pe Richter și 5,3 pe Richter.

Imagini după cutremur:

