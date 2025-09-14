Cutremur, duminică, în Vrancea

În ziua de 14 Septembrie 2025 la ora 02:22:14 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 141.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Braşov, 57km SE de Sfântu-Gheorghe, 57km NV de Buzău, 63km N de Ploieşti, 74km V de Focşani, 89km NE de Târgovişte, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit INCDFP, cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.



Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

