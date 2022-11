Cutremur cu magnitudinea 5,6. Cel puțin 44 de morți, 300 de răniți în urma seismului de luni, în Indonezia

Oficialii din raionul Cianjur au informat că zeci de clădiri, inclusiv case, au fost avariate în urma cutremurului. Potrivit Associated Press, US Geological Survey a spus că seismul cu magnitudinea 5,6 a avut loc în regiunea Cianjur din provincia Java de Vest, la o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurul a fost puternic resimțit în zona Jakarta.

”Cutremurul a fost atât de puternic. Eu și colegii mei am decis să ieșim din biroul nostru de la etajul al nouălea pe scările de urgență”, a declarat Vidi Primadhania, un angajat din Jakarta de Sud, potrivit Republik World.

My residence in South Central Jakarta, Indonesia felt the quake really intensely, guys!



I was informed that Cianjur in West Java was where the earthquake's epicenter was located.



We all descended to the first floor using the emergency stairs. pic.twitter.com/hZUJRKahHW