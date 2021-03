Cumul pensie-salariu. Avocatul Poporului analizează posibilitatea de o ataca la CCR. Renate Weber: "Nu vor mai fi medici la sate"

Renate Weber spune că este foarte important cum va fi redactată legea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat.

"Nu mă pot pronunța încă, vreau să vedem cum anume va arăta acea legislație. O să ne uităm foarte atent. Medicii aveau niște postări referitoare la următoarea situația: în foarte multe localități din zona rurală nu sunt medici de familie. Dacă de bine de rău, găsești un medic care să fie ieșit la pensie, el contribuind până la data aceea la pensie și care să mai și fie în funcție și să mai ia salariu, din momentul în care n-o să-l mai lași, ci doar să opteze pentru una sau alta cred că foarte mult din această forță de muncă o să dispară. Nici pentru tineri nu ai măsuri care să fie de sprijin să meargă în mediul rural. Vă spun, e o situație gravă de tot cu lipsa medicilor de familie. Noi le analizăm pe toate, dar trebuie să vedem forma în care va ieși. Nu uitați că pe de altă parte, statul are și libertatea de a face niște politici justificate la un moment dat de ceea ce vrea să obțină. De exemplu, persoanele din IT nu au plătit impozit pentru că se dorea sprijinirea acestei categorii profesionale. Aici este foarte important cum anume va fi redactată această lege," a spus Renate Weber în direct la Antena 3.