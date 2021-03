Cumpănaşu, duel cu Dincă. Bunicul Luizei, revoltat. Unchiul Alexandrei dezvăluie răspunsul despre care spune că va șoca ”întreaga țară”

Un nou termen în procesul de la Caracal a avut loc miercuri, 3 martie 2021. Printre martorii citaţi s-a numărat şi Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, fata care a sunat la 112 şi a anunţat că este sechestrată de un bărbat, într-o casă din Caracal. Prezenţa lui Cumpănaşu la proces a dus la o reacţie de revoltă din partea bunicului Luizei Melencu.

„Eu am fost citat ca martor de către instanță. Eram chemat, nu am cerut eu să fiu prezent în calitate de membru al familiei. Membrii familiei se aprobă de către judecător sau grefier - eu așa știu procedura. De aceea mie mi s-a permis de îndată, pentru că eram citat și eram așteptat. În rest, afirmațiile calomnioase la adresa mea le interpretez ca pe un mod de manifestare ale unor sentimente de suferință. Nu consider că ar trebui procedat în acest mod și în momentul în care încercam să aflăm adevărul”, a declarat Alexandru Cumpănașu, contactat miercuri de DCNews.

„Pot să vă spun că doamna Melencu a venit la mine și la Teodora. Mi-a spus că dumneai nu este de acord cu comportamentul lui, că înțelege că suntem în aceeași echipă, și că îmi mulțumește pentru ce am făcut în acest caz. Este un episod pe care eu l-am tratat cu indiferență pentru că așa cred că este corect. Dacă dânsul suferă foarte mult și simte nevoia să se manifeste față de anumite persoane într-un fel, înțeleg acest lucru, dar, dacă voi acționa, voi acționa instituțional”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.





Cumpănașu, întrebare pentru Dincă

„În urma audierii de astăzi, am obținut de la Dincă un răspuns care - consider eu - șochează întreaga țară. Întrebarea a fost: Ce a făcut cu Alexandra? Iar răspunsul lui Gheorghe Dincă a fost că își rezervă dreptul să facă declarații doar la finalul procesului, care poate fi peste un an, doi ani sau trei. L-am abordat mai dur și i-am spus: dacă ar fi de bună credință și spune că nu le-a omorât, atunci să spună acum, nu peste un an și jumătate, doi ani. Doamna președinte a intervenit, precizând că e dreptul lui să facă declarații și precizări la finalul procesului”, a explicat Alexandru Cumpănașu.