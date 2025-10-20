Cum va fi stabilizat blocul afectat de explozia din Rahova. Bujduveanu, informații despre locuitorii afectați de tragedie

Locuitorii scării blocului unde a avut loc deflagrația vor putea reveni în apartamente abia după ce imobilul va fi stabilizat. Structura de rezistență este grav avariată, iar clădirea prezintă în continuare risc de prăbușire. Etajele superioare vor fi sprijinite pe interior cu popi metalici, iar plăcile care stau să cadă vor fi îndepărtate de firme autorizate, specializate în lucrări de demolare, potrivit informațiilor transmise de primarul interimar al Capitalei.

Risc mare de prăbușire în zonă

„(...) Acum ne pregătim pentru ce-i mai greu, următoarea etapă (...) pentru punerea în siguranță a imobilului care a explodat, pentru că încă prezintă un risc mare de dărâmare. Trebuie pus cât mai repede în siguranță. Putem intra abia după ce anchetatorii ne permit acest lucru.

Punem la punct planul de intervenție pe imobil. Raportul de la ISC spune că asupra etajelor superioare, de la 8 în jos (8-7-6), trebuie intervenit, pentru că e un risc foarte mare. Apoi, celelalte de jos trebuie sprijinite pentru a nu se demola. Acest lucru va fi făcut de experți, firme acreditate care vor interveni imediat ce anchetatorii ne vor permite.

(...) După punerea în siguranță, pentru că am avut discuții și cu locatarii duminică, cu acordul ISU, vom încerca în așa fel încât să intre și să-și recupereze bunurile de valoare. Acum contează pentru acele familii să știe că nu și-au pierdut tot și că mai pot fi recuperate niște bunuri.

La etajele superioare, trebuie îndepărtate plăcile care stau să cadă. Se folosesc niște utilaje foarte mari, ale unor firme autorizate și avizate pe piața liberă, se ocupă cu demolatul de peste 35 de ani. Iar de la parter până la etajul 5 trebuie sprijinită clădirea pe interior cu popi metalici, așa cum scrie în studiu. Este o punere în siguranță, nu vorbim despre o reconsolidare. După acest pas, apoi se va hotărî dacă mai poate fi consolidat sau reconstruit de la zero”, a explicat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la România TV.

Ce s-a întâmplat cu locuitorii afectați de explozie

„Până la acest moment, Primăria Capitalei a oferit asistență psihologică pentru 380 de cetățeni din cele cinci scări avariate. Dintre aceștia, peste 110 au ales să se cazeze în hoteluri puse la dispoziție de municipiul București. O parte dintre ei stau la rude, la familie. (...) Permitem accesul în case, rând pe rând, în imobilele de mai departe, care n-au fost afectate, pentru ca oamenii să-și recupereze bunurile de valoare, de strictă necesitate.

(...) Am intervenit pentru a elibera zona de mașini și de reziduuri rămase la fața locului. Astăzi, la ora 15:00, vom fi în teren din nou acolo. (...) În patru dintre scări am permis cetățenilor să intre, însoțiți de Poliție și ISU, rând pe rând, câte un om per apartament pentru a-și recupera bunurile. Speranța noastră este că, în acele scări de bloc, pentru că nu sunt foarte avariate și am urmărit raportul ISC - ca locuitorii să se reîntoarcă în termen cât mai scurt. Dar în scara în care a avut loc explozia, cu siguranță, nu vor mai putea locui.

În perioada următoare, începem să-i relocăm pe termen mediu și lung, în apartamente fie din fondul propriu pe care-l are primăria, fie în apartamente de pe piața liberă, pentru a asigura că viața lor va reveni la normal în perioada următoare. Primăria Capitalei a fost alături de toți bucureștenii care au trecut prin această tragedie prin suport psihologic, medicamente, haine, hrană și un ajutor de 1.500 de lei, pentru că mulți dintre ei și-au lăsat banii și documentele în interiorul apartamentelor. Am emis peste 25 de buletine în regim de urgență”, a mai declarat edilul.