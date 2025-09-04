Cum te poți întreține ca student în Danemarca. Povestea lui Alex Ardelean

Un român a povestit în emisiunea „Generația Globală” moderată de Bogdan Bolojan cum poți reuși să te întreții ca student în Danemarca, o fiind o țară care beneficiază de un sistem educațional și social care sprijină independența tinerilor.

Alex Ardelean și-a construit parcursul educațional între două sisteme universitare puternice: cel danez și cel britanic. Invitat la emisiunea „Generația Globală”, acesta a explicat că experiența sa în Danemarca a fost una deosebită încă de la început.

Întrebat de Bogdan Bolojan cum a fost primit ca student străin, Alex Ardelean a spus:

„Lumea a fost extrem de primitoare. Universitatea la care am fost pe zona de IT este una dintre universitățile mai noi din Copenhaga, unde o mare parte din studenți erau străini în perioada respectivă, granițele încă erau foarte deschise. De atunci Danemarca a mai migrat înspre a restrânge numărul de aplicanți străini la universitățile sale, dar când am fost, am fost extrem de bine primit. M-am putut înțelege foarte bine cu toată lumea, dar evident că a fost și puțin șoc cultural. Cultura daneză e foarte diferită de cea din România”, a explicat acesta.

Șocurile culturale

Printre diferențele remarcate de român se află modul în care danezii privesc transportul și mobilitatea.

„În primul rând faptul că toată lumea mergea cu bicicleta. Chiar foarte puțină lume pare să aibă mașină sau să aibă nevoie de mașină. Mereu ne deplasam cu bicicleta sau cu trenul, metroul. Oriunde pedalai 20 de minute, ajungeai la plajă, canal, în parc. Partea asta era extrem de faină”, a povestit Alex Ardelean.

Cum poți să te întreții ca student în Danemarca

Unul dintre cele mai mari avantaje pentru studenții străini în Danemarca este sprijinul financiar acordat pe durata studiilor.

„Danemarca, după cum poate multă lumea a auzit, e una dintre țările unde facultatea e gratis și îți oferă diverse opțiuni de sprijin pe parcursul studiilor. Pentru studenți chiar există extrem de multe posibilități. Toate companiile au programe pentru studenți, unde poți găsi un job part-time. Pe lângă acest job, statul îți oferă o bursă ca să te poți întreține pe timpul facultății. Bursa de multe ori e egală cu salariul pe care îl primești part-time, ca student. Posibilitățile de trai sunt extrem de bune în zona asta. E foarte ușor să găsești alți studenți într-o situație similară”, a punctat acesta.

Alex Ardelean a mai explicat că mediul studențesc este unul foarte bine organizat, unde viața comunitară joacă un rol important.

„Există cămine unde puteți împărți bucătăria şi puteți găti împreună, puteți organiza evenimente. Cumva, posibilitățile pentru studenți, având în vedere că nu trebuie să dai mulți bani pe transport, te fac să te descurci bine. Dar fondurile de care ai nevoie să te descurci până găsești o cazare la un preț rezonabil şi o slujbă e mai dificilă”, a concluzionat românul.

