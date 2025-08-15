Cum te afectează pantofii, dacă nu ți se potrivesc

Chiar și pantofii care par confortabili îți pot scoate corpul din aliniere și pot declanșa dureri la nivelul spatelui, șoldurilor, genunchilor și nu numai. Specialiștii atrag atenția că alegerea încălțămintei nepotrivite poate provoca, în timp, probleme serioase de postură și mobilitate, dar și afecțiuni ale picioarelor greu de corectat.

Mulți oameni nu acordă prea multă atenție pantofilor pe care îi poartă în activitățile de zi cu zi, de la dusul copiilor la școală până la mersul la cumpărături. Totuși, medicii avertizează că încălțămintea nepotrivită poate agrava sau chiar cauza afecțiuni precum monturi, calusuri, probleme cu unghiile și dureri articulare.

„Picioarele sunt fundația corpului dumneavoastră”, explică Miguel Cunha, podiatru și proprietar al Gotham Footcare, conform National Geographic.

„Dacă încălțămintea nu vă susține corect, efectele se transmit către restul corpului, provocând oboseală și dezechilibre de aliniere.”

Cum îți afectează mersul pantofii greșiți

Pentru o mișcare eficientă și fără durere, picioarele au nevoie de pantofi care să le permită o mecanică naturală - de la contactul inițial al călcâiului cu solul până la împingerea finală cu degetele.

„Dacă cineva cu picioare late poartă pantofi înguști, nu va putea să își așeze corect piciorul pe sol, ceea ce duce la pași scurtați și la suprasolicitarea șoldurilor și spatelui”, explică Otto Lam, fizioterapeut. În timp, aceste adaptări forțate pot cauza dureri persistente și probleme de echilibru.

Anumite tipuri de încălțăminte creează probleme specifice:

- Flip-flops-urile obligă degetele să se strângă pentru a ține pantoful, tensionând arcurile și gambele.

- Pantofii fără susținere pentru arcadă pot provoca dureri în interiorul genunchiului.

- Tocurile înalte deplasează greutatea corpului spre antepicior și forțează spatele inferior.

- Pantofii slip-on sau platformele pot reduce stabilitatea și mișcarea naturală.

Când durerea pleacă de la picioare, dar o simți în spate

Un singur pantof incomod poate schimba modul în care mergi. Dacă un picior e mai solicitat decât celălalt, întreaga aliniere a corpului se modifică, afectând genunchii, șoldurile și spatele.

Pentru a depista problema, specialiștii analizează modul de mers și gradul de uzură al pantofilor. Uzura excesivă pe interior, de exemplu, indică suprapronație, asociată cu fasciită plantară, tendinită achiliană și dureri lombare.

Alegerea pantofului corect - investiție în sănătatea ta

Identificarea tipului de picior și a nevoilor biomecanice este esențială. Persoanele cu picioare plate pot beneficia de pantofi de stabilitate, iar cele cu arcade înalte de modele cu amortizare suplimentară.

Specialiștii recomandă:

- Cumpărarea pantofilor în persoană, cu măsurarea corectă a piciorului.

- Alegerea pantofilor la finalul zilei, când picioarele sunt ușor umflate.

- Verificarea regulată a uzurii tălpii și a amortizării.

Cunha recomandă branduri recunoscute pentru suport anatomic precum Hoka, Brooks, Saucony, New Balance și ASICS, subliniind că sănătatea trebuie pusă înaintea modei.

Durata de viață a pantofilor și semnele de înlocuire

Chiar și cei mai buni pantofi își pierd proprietățile în timp. Modelele de alergare sau mers rezistă, în medie, între 300 și 500 de mile, adică aproximativ 6-12 luni de utilizare. Când apar dureri noi sau talpa este vizibil uzată, este timpul pentru o pereche nouă.

Alegerea pantofului potrivit nu este doar o chestiune de confort, ci și una de sănătate pe termen lung.

„Corpurile noastre sunt interconectate”, spune Cunha. „Dacă vrei să tratezi întregul corp, trebuie să începi de la picioare.”

