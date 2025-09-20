Cum se perpetuează rasismul și ce să nu le spui niciodată copiilor / video

Isabela Stănescu a povestit că a întâmpinat numeroase obstacole și experiențe negative, atât în comunitatea romă, cât și în afara ei, inclusiv incidente de discriminare la școală din cauza etniei. De asemenea, aceasta a subliniat că rasismul se perpetuează din generație în generație și are rădăcini adânci.

„Ai avut provocări, obstacole pe drumul până aici?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News TV.

„Da, m-am întâlnit cu obstacole, atât în comunitate, cât și în exteriorul comunității. M-am întâlnit cu scenarii chiar negative. A fost o fată care știa că sunt de etnie romă și voia să-mi taie părul la școală, așa, degeaba: „Căutați foarfeca ca să-i tăiem părul …”. Nu mai zic termenul.

Eu nu știam ce se întâmplă, nu știam de ce trec prin astfel de scenarii. Abia mai târziu am înțeles de unde vine rasismul și care e faza cu el, că se perpetuează din generație în generație și faptul că are o istorie și că istoria își spune cuvântul.

Eu abia după ce am citit mai multe despre istoria romilor, am aflat că ei au trecut printr-o sclavie. Abia atunci am înțeles de ce ne confruntăm cu rasismul, pentru că s-a perpetuat mentalitatea din generație în generație. S-a pierdut între timp motivul principal, rădăcina de la care am pornit, dar mentalitatea a rămas. Se învață. Copilul învață ce vede în casă, dar și ce vede la alții mai mari”, a spus Isabela Stănescu.

„Dacă nu ești cuminte, te dau la „…...”

Isabela Stănescu a explicat că educația primită în familie a fost esențială pentru modul în care a gestionat conflictele cu alți copii. De asemenea, aceasta a învățat să nu judece după aparențe și să înțeleagă că răutatea copiilor poate fi rezultatul frustrărilor lor.

„Există vorba adresată copiilor mici: „Dacă nu ești cuminte, te dau la „…...”. Practic, pleacă și de aici, că tot un fel de educație e și asta”, a spus Florin Răvdan.

„Dacă ar fi fost ei dați la „…...”, cred că ar fi ieșit bine oricum, pentru că eu, fiind din familie de romi, ai mei m-au învățat că nu e bine să judec copiii dacă sunt îmbrăcați într-un anumit fel sau dacă arată nu știu cum, dacă sunt mai închiși sau mai deschiși la culoare. Aceste lucruri se învață din casă. Eu am mai și descoperit lucrurile astea. Poți să le explici tu, ca părinte, copilului până mâine.... Uneori e nevoie să le descopere el din sufletul lui și din perspectiva lui.

Eu am avut noroc să fiu învățată de acasă să mă comport frumos cu ceilalți copii și să fiu conștientă că unii copii pot fi răi. Și atunci când mă confruntam cu astfel de scenarii, în mintea mea gândeam: „Lasă-l, că cine știe prin ce trece acasă” sau „Lasă-l, că e doar o frustrare sau poate e invidie”.

Niciodată nu am căutat să răspund înapoi sau să mă implic în agresiuni de orice fel. Pur și simplu am justificat cu ce am învățat eu de acasă: copiii pot fi răi și e bine să nu alimentezi chestia asta", a spus Isabela Stănescu la DC News, DC News TV și Stiridiaspora.

Video:

