€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data publicării: 20:31 20 Sep 2025

EXCLUSIV Cum se perpetuează rasismul și ce să nu le spui niciodată copiilor / video

Autor: Elena Aurel
Vezi galeria foto
 cyberbulling-bullying-scoala-copii_16127700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Soprana Isabela Stănescu, artistă de etnie romă, a vorbit deschis despre obstacolele și provocările cu care s-a confruntat de-a lungul vieții, atât în comunitatea romă, cât și în afara ei.

Isabela Stănescu a povestit că a întâmpinat numeroase obstacole și experiențe negative, atât în comunitatea romă, cât și în afara ei, inclusiv incidente de discriminare la școală din cauza etniei. De asemenea, aceasta a subliniat că rasismul se perpetuează din generație în generație și are rădăcini adânci.

„Ai avut provocări, obstacole pe drumul până aici?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News TV. 

„Da, m-am întâlnit cu obstacole, atât în comunitate, cât și în exteriorul comunității. M-am întâlnit cu scenarii chiar negative. A fost o fată care știa că sunt de etnie romă și voia să-mi taie părul la școală, așa, degeaba: „Căutați foarfeca ca să-i tăiem părul …”. Nu mai zic termenul.

Eu nu știam ce se întâmplă, nu știam de ce trec prin astfel de scenarii. Abia mai târziu am înțeles de unde vine rasismul și care e faza cu el, că se perpetuează din generație în generație și faptul că are o istorie și că istoria își spune cuvântul.

Eu abia după ce am citit mai multe despre istoria romilor, am aflat că ei au trecut printr-o sclavie. Abia atunci am înțeles de ce ne confruntăm cu rasismul, pentru că s-a perpetuat mentalitatea din generație în generație. S-a pierdut între timp motivul principal, rădăcina de la care am pornit, dar mentalitatea a rămas. Se învață. Copilul învață ce vede în casă, dar și ce vede la alții mai mari”, a spus Isabela Stănescu. 

 

 

„Dacă nu ești cuminte, te dau la „…...”

Isabela Stănescu a explicat că educația primită în familie a fost esențială pentru modul în care a gestionat conflictele cu alți copii. De asemenea, aceasta a învățat să nu judece după aparențe și să înțeleagă că răutatea copiilor poate fi rezultatul frustrărilor lor. 

„Există vorba adresată copiilor mici: „Dacă nu ești cuminte, te dau la „…...”. Practic, pleacă și de aici, că tot un fel de educație e și asta”, a spus Florin Răvdan. 

„Dacă ar fi fost ei dați la „…..., cred că ar fi ieșit bine oricum, pentru că eu, fiind din familie de romi, ai mei m-au învățat că nu e bine să judec copiii dacă sunt îmbrăcați într-un anumit fel sau dacă arată nu știu cum, dacă sunt mai închiși sau mai deschiși la culoare. Aceste lucruri se învață din casă. Eu am mai și descoperit lucrurile astea. Poți să le explici tu, ca părinte, copilului până mâine.... Uneori e nevoie să le descopere el din sufletul lui și din perspectiva lui.

Eu am avut noroc să fiu învățată de acasă să mă comport frumos cu ceilalți copii și să fiu conștientă că unii copii pot fi răi. Și atunci când mă confruntam cu astfel de scenarii, în mintea mea gândeam: „Lasă-l, că cine știe prin ce trece acasă” sau „Lasă-l, că e doar o frustrare sau poate e invidie”.

Niciodată nu am căutat să răspund înapoi sau să mă implic în agresiuni de orice fel. Pur și simplu am justificat cu ce am învățat eu de acasă: copiii pot fi răi și e bine să nu alimentezi chestia asta", a spus Isabela Stănescu la DC News, DC News TV și Stiridiaspora. 

Video:

CITEȘTE ȘI: Isabela Stănescu, soprana care a demonstrat că poți veni dintr-o familie de romi și să ai carieră 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

soprana
etnie roma
educatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabil” dacă va refuza să primească înapoi migranții din SUA
Publicat acum 37 minute
Cu adevărat spectaculos: Care sunt singurele două granițe pe care le poți vedea din spațiu pe Pământ
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Zelenski propune o cooperare cu România pentru apărarea aeriană: „Nu ne bazăm pe alții”
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cum se perpetuează rasismul și ce să nu le spui niciodată copiilor / video
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Ministrul Miruță anunță că România deține o resursă care le lipsește multora și care poate fi cheia independenței de China: Grafenul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close