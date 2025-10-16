Cum să ții roșiile proaspete mai mult timp și pe care trebuie neapărat să le eviți

Nutriționistul Pablo Ojeda a dezvăluit trucurile simple prin care poți păstra roșiile mai mult timp fără să își piardă gustul sau textura. Sfaturile lui te ajută să eviți risipa și să te bucuri de roșii proaspete mai mult timp.

„Cum știi când o roșie este coaptă? Doar pentru că e moale? Ei bine, există un truc ca să îți dai seama. În primul rând, te uiți la culoare și o atingi puțin. Roșiile, ca multe fructe, se coc mai mult în partea de jos.

Roșiile nu se păstrează toate împreună. Ține roșiile în afara frigiderului, cu partea de jos în jos și separat.

Când pot fi puse din nou la frigider? Dacă urmează să le consumi în câteva zile, le lași așa, pe un platou. De ce? Pentru că roșia este un fruct climateric, adică ele continuă să respire. Dacă le pui toate împreună, respiră una prin cealaltă.

Și ce faci cu roșiile mucegăite? Poți să tai doar partea mucegăită? Niciodată. Se aruncă tot. Trebuie să le arunci complet. Chiar am citit recent o statistică: anual, în lume, mii de oameni mor din cauza intoxicațiilor alimentare cauzate de mucegaiul de pe alimente, pentru că oamenii taie doar partea afectată și consumă restul", a spus nutriționistul Pablo Ojeda într-un videoclip postat pe contul de Instagram.

Așadar, iată cum să păstrezi roșiile proaspete mai mult timp!

„Nu le pune la frigider

Roșiile își pierd gustul și textura în frigider. Ține-le la temperatura camerei dacă nu sunt coapte încă.

Alege locul potrivit

Pune-le într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a evita coacerea prea rapidă.

Nu le îngrămădi

Așază-le cu spațiu între ele pentru a preveni apariția mucegaiului din cauza umidității și contactului direct.

Dacă sunt foarte coapte, refrigerează-le

Odată ce sunt la punctul maxim de coacere, le poți pune la frigider, dar consumă-le cât mai curând.

Congelează-le dacă nu le folosești curând

Poți să le zdrobești sau să le tai bucăți și să le pui în pungi etanșe pentru a le folosi mai târziu în sosuri.

Atenție la cele cu mucegai!

Dacă o roșie are mucegai, cel mai bine e să o arunci. Nu e suficient să tai doar partea afectată, pentru că sporii pot contamina întregul fruct.

Cu aceste sfaturi, roșiile tale vor rezista mai mult și vei evita risipa!", a scris Pablo Ojeda pe contul de Instagram.