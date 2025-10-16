€ 5.0884
|
$ 4.3642
|
 
Data publicării: 13:27 16 Oct 2025

Cum să ții roșiile proaspete mai mult timp și pe care trebuie neapărat să le eviți
Autor: Darius Mureșan

rosii tomatoes Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Nutriționistul Pablo Ojeda a spus ce trebuie să faci pentru a păstra roșiile proaspete mai mult timp.

Nutriționistul Pablo Ojeda a dezvăluit trucurile simple prin care poți păstra roșiile mai mult timp fără să își piardă gustul sau textura. Sfaturile lui te ajută să eviți risipa și să te bucuri de roșii proaspete mai mult timp.

Cum știi când o roșie este coaptă? Doar pentru că e moale? Ei bine, există un truc ca să îți dai seama. În primul rând, te uiți la culoare și o atingi puțin. Roșiile, ca multe fructe, se coc mai mult în partea de jos. 

Roșiile nu se păstrează toate împreună. Ține roșiile în afara frigiderului, cu partea de jos în jos și separat.

Când pot fi puse din nou la frigider? Dacă urmează să le consumi în câteva zile, le lași așa, pe un platou. De ce? Pentru că roșia este un fruct climateric, adică ele continuă să respire. Dacă le pui toate împreună, respiră una prin cealaltă.

Și ce faci cu roșiile mucegăite? Poți să tai doar partea mucegăită? Niciodată. Se aruncă tot. Trebuie să le arunci complet. Chiar am citit recent o statistică: anual, în lume, mii de oameni mor din cauza intoxicațiilor alimentare cauzate de mucegaiul de pe alimente, pentru că oamenii taie doar partea afectată și consumă restul", a spus nutriționistul Pablo Ojeda într-un videoclip postat pe contul de Instagram. 

Așadar, iată cum să păstrezi roșiile proaspete mai mult timp!

Nu le pune la frigider

Roșiile își pierd gustul și textura în frigider. Ține-le la temperatura camerei dacă nu sunt coapte încă.

Alege locul potrivit

Pune-le într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a evita coacerea prea rapidă.

Nu le îngrămădi

Așază-le cu spațiu între ele pentru a preveni apariția mucegaiului din cauza umidității și contactului direct.

Dacă sunt foarte coapte, refrigerează-le

Odată ce sunt la punctul maxim de coacere, le poți pune la frigider, dar consumă-le cât mai curând.

Congelează-le dacă nu le folosești curând

Poți să le zdrobești sau să le tai bucăți și să le pui în pungi etanșe pentru a le folosi mai târziu în sosuri.

Atenție la cele cu mucegai!

Dacă o roșie are mucegai, cel mai bine e să o arunci. Nu e suficient să tai doar partea afectată, pentru că sporii pot contamina întregul fruct.

Cu aceste sfaturi, roșiile tale vor rezista mai mult și vei evita risipa!", a scris Pablo Ojeda pe contul de Instagram. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rosii
trucuri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Corneliu Ștefan, din nou la Bruxelles
Publicat acum 2 minute
Dezbaterea "România în diaspora – Ediția a V-a"
Publicat acum 20 minute
Decizie de ultimă oră a Guvernului: AFM va prelua și finanța proiectele suspendate din PNRR
Publicat acum 23 minute
Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, pe străzile din București
Publicat acum 26 minute
Costel Fotea, pe șantierul noului Muzeu de Artă Vizuală din Galați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat acum 18 ore si 26 minute
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close