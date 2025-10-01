Cum să-ți gestionezi mai eficient datoriile? Soluții eficiente de finanțare rapidă

Totul devine și mai dificil atunci când aceste lucruri ne afectează direct bugetul personal - moment în care putem simți că pierdem controlul asupra propriei vieți.

De cele mai multe ori, apelăm la un împrumut din necesitate, nu din dorință. Iar pentru că astfel de situații ne iau prin surprindere, este important să rămânem flexibili și să evităm deciziile luate în grabă. Nu există o soluție unică pentru a gestiona cheltuielile neprevăzute, însă ne putem opri puțin din ritmul alert al vieții pentru a analiza situația cu calm și luciditate.

Întrebări precum „La ce cheltuieli aș putea renunța pentru a nu ajunge într-o situație critică?”, „Ce presupune acest credit pe termen lung?” sau „Cum pot evita supraîndatorarea?” ne pot ajuta să luăm decizii mai bune. Indiferent de soluția pe care o luăm în calcul, e important să discutăm cu o persoană de încredere înainte de a face un pas atât de important. Validarea nevoii și o perspectivă din afară pot face o reală diferență. În orice caz, înainte de a lua orice fel de decizie, este important să ne consultăm cu cei apropiați pentru a ne valida această nevoie.

Cum poți să reduci presiunea datoriilor?

În lipsa unei educații financiare solide, uneori ne dăm seama foarte târziu că nu avem o evidență clară a cheltuielilor, nici de la un salariu la altul, dar nici pe termen îndelungat. Dar cum nimeni nu s-a născut învățat, niciodată nu e prea târziu să deprindem niște obiceiuri financiare sănătoase, care ar fi de un real ajutor atât pentru noi, cât și pentru familiile noastre. Pentru a te ajuta să faci față cât mai bine situațiilor financiare dificile, am pregătit un set de bune practici.

1. Fă un „inventar” al tuturor datoriilor și prioritizează-le. Adună toate datoriile pe care le ai: ratele pentru cardurile de credit, creditele de nevoi personale, ipotecare, dar și eventualele împrumuturi luate de la prieteni sau familie. Organizează aceste informații într-un tabel, unde să incluzi: suma totală datorată, dobânda, plata minimă lunară și data scadenței pentru fiecare. Apoi, calculează totalul datoriilor și suma pe care trebuie să o plătești lunar. În funcție de aceste date, stabilește un plan de rambursare, începând cu datoriile care au cea mai mare dobândă.

2. Însumează toate veniturile și analizează cheltuielile. Calculează veniturile recurente lunare (salarii, bonusuri, venituri pasive) și împarte-le pe categorii în cheltuieli necesare (hrană, transport, întreținere) și opționale (ieșiri în oraș, abonamente pe platformele de streaming). Astfel, vei avea o imagine macro asupra costurilor la care poți renunța și pe care le poți redirecționa către datorii.

3. Alege o soluție de finanțare rapidă. Înainte de a alege un creditor, fie că este vorba despre o bancă sau un IFN, analizează cu atenție cât îți permiți să rambursezi, care sunt costurile totale și în cât timp trebuie să returnezi banii. Compară mai multe oferte și calculează cât te va costa în total împrumutul, pe toată durata lui. Alege o opțiune care are dobânzi și comisioane clare, fără costuri ascunse. De asemenea, evită să te îndatorezi pe o perioadă prea lungă, pentru că presiunea financiară poate deveni greu de gestionat. Cel mai important este ca împrumutul să acopere o nevoie urgentă, nu să creeze probleme pe termen lung.

4. Instalează pe telefon o aplicație de montorizare a cheltuielilor. Procedând astfel, vei avea control rapid asupra propriului buget și vei vedea pe ce se duc banii în timp real (alimente, utilități, divertisment). De asemenea, pe lângă monitorizare, în aplicații poți seta alerte pentru depășirea bugetului, dar și sugestii pentru ajustarea cheltuielilor. Alege o variantă cu sincronizare securizată, pentru a te proteja împotriva atacurilor de phishing.

5. Creează un fond de rezervă. Pentru a face față cheltuielilor neprevăzute fără să fie nevoie să te îndatorezi din nou, este util să îți creezi un fond de rezervă echivalent cu 3-6 luni de cheltuieli esențiale. Poți începe cu pași mici, economisind lunar 5-10% din venituri. Pune această sumă într-un cont separat, astfel încât să nu fii tentat să o folosești pentru alte scopuri. Astfel, vei avea un buffer pe care te poți baza în caz de urgență.

Pe lângă fondul de rezervă, îți poți deschide un cont de economii dedicat obiectivelor personale, cum ar fi călătoriile, pasiunile sau alte planuri importante. Acest cont te poate ajuta să îți menții motivația și să nu renunți la visurile tale. Iar dacă nu ai reușit încă să economisești suficient, dar îți dorești totuși să îți îndeplinești anumite dorințe, poți lua în considerare un credit rapid. Un exemplu concret este cel al lui Marius, profesor de chimie la un liceu din Ploiești, care a înțeles cât de important este să își susțină obiectivele personale și pe cele ale familiei, chiar și atunci când bugetul devine o provocare. Fiul său, Andrei, care a împlinit 10 ani recent, practică atletismul într-un centru sportiv privat. Odată cu începutul noului an școlar, cheltuielile pentru rechizite și haine au crescut semnificativ, iar părinții s-au temut că nu vor putea acoperi costurile pentru echipamentul sportiv și abonamentul la antrenamentele de toamnă.

„Datoriile pe care le aveam din vară, de când am renovat acoperișul casei, nu îmi dădeau deloc pace. Însă, eu și soția mea ne-am făcut o promisiune: cât suntem în viață, îi vom oferi lui Andrei șansa să facă performanță în orice domeniu își dorește și îl vom susține cât putem de mult și de bine. Noi nu am avut această opțiune când eram mici. Așa că, la recomandarea unui coleg, am apelat la Best Credit IFN pentru un împrumut pe 12 luni. Procedura a fost foarte simplă, am încărcat o poză cu buletinul pe site-ul lor și doar în câteva ore după ce am depus cererea, am aflat că sunt eligibil pentru credit. La scurt timp, am semnat contractul și am primit banii în cont. Totul s-a desfășurat online. Anul acesta am reușit să-i oferim cel mai frumos cadou băiatului nostru”, povestește Marius.

În vremurile pe care le trăim, în care suntem acaparați aproape în totalitate de griji și incertitudini, asigurarea unei plase de siguranță financiară este mai mult decât o opțiune. Un cont de economii este întotdeauna de ajutor, iar în ziua de astăzi a devenit o reală necesitate, poate mai mult ca oricând. Astfel, în momentele cheie, ai pe ce să te bazezi ca să acoperi cheltuielile neprevăzute, fie ele urgențe sau dorințe.

Pe cât de multă bucurie aduce începutul de an școlar pentru întreaga familie, pe atât de dificil poate fi din punct de vedere financiar. Totodată, pe lângă pregătirea școlară, copiii au nevoie să-și exploreze pasiunile, iar noi, părinții, să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i sprijini. Totuși, dacă unele dorințe ale celor mici te iau pe nepregătite, partea bună este că poți aplica pentru un împrumut la Best Credit IFN, iar dacă ești eligibil, te bucuri de ajutorul financiar de care ai nevoie în cel mai scurt timp posibil.