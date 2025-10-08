Cum să-i prelungești viața câinelui tău: Șase sfaturi bazate pe știință

Cercetătorii de la Dog Aging Project studiază cum poate fi prelungită viața patrupedelor și au descoperit șase strategii simple, dar eficiente, pe care orice proprietar le poate aplica pentru a-și menține câinele sănătos și activ cât mai mult timp.

Audrey Ruple, epidemiolog veterinar la Virginia Tech, explică cum s-a schimbat relația oamenilor cu câinii de-a lungul timpului: „Pe măsură ce oamenii au devenit legați individual de câinii lor, ne gândim la durata lor de viață în același mod în care ne gândim la a noastră.” Dacă înainte câinii erau ținuți în lanțuri în curte, astăzi dorm alături de stăpâni, sunt hrăniți cu mese gătite acasă și chiar plimbați în cărucioare. Această schimbare culturală face ca oamenii să fie mult mai preocupați de sănătatea și longevitatea animalelor lor, conform National Geographic.

Chiar dacă genetica și mediul în care trăiesc câinii nu pot fi controlate complet, există numeroase acțiuni practice care pot face o diferență semnificativă în durata și calitatea vieții lor.

1. Oferiți-le multă mișcare și fiți consecvenți

Exercițiile fizice regulate sunt unul dintre cei mai importanți factori pentru prelungirea vieții câinilor. Kate Creevy, profesor la Colegiul de Medicină Veterinară Texas A&M, subliniază că activitatea fizică reduce obezitatea și riscul bolilor asociate acesteia, cum ar fi diabetul, osteoartrita, incontinența urinară și problemele respiratorii.

Câtă mișcare este suficientă?

Asociația pentru Prevenirea Obezității Animalelor de Companie recomandă cel puțin 30 de minute de activitate aerobică pe zi, dar nevoile diferă în funcție de rasă și temperament. Rasele de talie mare și câinii sportivi, precum ciobăneștii și spaniolii, necesită mai multă mișcare decât buldogii francezi sau maltezii.

Consecvența contează

„Războinicii de weekend, câinii care sunt sedentari toată săptămâna, dar fac activități intense în weekend, sunt mai predispuși la leziuni”, explică Creevy.

Activitățile moderate și regulate, cum ar fi plimbările, alergatul, drumețiile, înotul sau jocurile interactive, mențin câinele sănătos și fericit. Chiar și jocurile scurte de căutare a recompenselor ascunse în casă pot stimula activitatea fizică și mentală.

2. Prietenii contează: socializarea câinelui

Legăturile sociale influențează sănătatea și longevitatea câinilor. Studiile Dog Aging Project arată că patrupedii cu mai mulți prieteni, fie umani, fie animale au mai puține probleme medicale, cum ar fi osteoartrita, alergiile și tulburările gastrointestinale.

Socializarea și jocurile interactive stimulează creierul câinelui și contribuie la menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

„Câinii sunt o specie socială, la fel ca oamenii”, spune Creevy. Prin excursii, întâlniri cu alți câini și timp petrecut cu familia, câinii rămân activi mental și pot întârzia declinul cognitiv.

3. Castrarea și sterilizarea - o alegere care prelungește viața

Câinii sterilizați sau castrați au o durată de viață mai lungă. La femele, sterilizarea reduce riscul de cancer mamar și elimină riscul de cancer uterin și ovarian. La masculi, castrarea previne cancerul testicular și reduce problemele prostatei. În plus, câinii sterilizați sunt mai puțin predispuși la agresivitate și hoinăreală, reducând riscul accidentelor și al confruntărilor cu alți animale.

Veterinarii recomandă ca sterilizarea să fie realizată până la maturitatea scheletică, dar calendarul poate varia în funcție de rasă și trebuie discutat cu medicul veterinar.

4. Alimentație corectă - urmează știința, nu tendințele

Există numeroase opțiuni de hrănire, de la crochete, la hrană gătită acasă sau crudă, dar multe dintre ele prezintă riscuri pentru sănătate. Alimentele crude pot conține bacterii periculoase, iar mesele gătite acasă nu asigură întotdeauna un echilibru adecvat de proteine, grăsimi și micronutrienți. Supraalimentarea, cea mai frecventă problemă întâlnită de veterinari, crește riscul obezității și al bolilor asociate acesteia, reducând durata de viață cu aproximativ 2,5 ani.

Sfatul experților: alegeți o hrană completă și echilibrată, conform standardelor AAFCO, și adaptați cantitatea la vârsta, rasa, nivelul de activitate și personalitatea câinelui.

5. Vizite regulate la veterinar

Examinările veterinare de rutină permit depistarea precoce a bolilor și îmbunătățesc rezultatele tratamentelor. Studiile arată că câinii evaluați regulat au cu 30% mai puține șanse de a dezvolta boli cronice, vaccinările reduc cazurile de boli transmisibile cu 40%, iar tratamentele antiparazitare scad riscul infecțiilor cu 35%.

După vizitele inițiale la căței, câinii ar trebui să meargă la veterinar cel puțin o dată pe an, iar odată ce ajung la vârsta a treia, recomandarea este de două vizite pe an.

6. Igienă dentară: un mic gest, un impact mare

Bolile dentare pot provoca inflamații și infecții care pun viața câinelui în pericol și agravează alte afecțiuni, cum ar fi bolile cardiace. Periajul zilnic este ideal, dar chiar și câteva treceri rapide pe săptămână pot aduce beneficii semnificative.

„Nu este o sarcină grea în comparație cu modul în care ne spălăm noi pe dinți”, explică Creevy.

Îngrijirea dentară contribuie astfel la creșterea duratei de viață a câinelui și la menținerea unei stări bune de sănătate pe termen lung.

Maximizați durata sănătoasă a vieții câinelui

Scopul nu este să faceți câinele să trăiască veșnic, ci să-i maximizați perioada de viață sănătoasă, anii în care este activ și fericit.

„Un animal poate trăi până la 20 de ani, dar dacă ultimii ani sunt plini de suferință, nu asta căutăm. Cel mai important lucru este ca ei să trăiască cât mai mult și cât mai sănătos posibil”, concluzionează Olstad.

Prin aplicarea acestor șase strategii, mișcare regulată, socializare, sterilizare/castrare, alimentație echilibrată, vizite regulate la veterinar și igienă dentară, poți oferi câinelui tău șansa de a trăi o viață lungă, sănătoasă și fericită.