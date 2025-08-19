Data publicării:

Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto cu caracter ilustrativ: ISU Vrancea
Foto cu caracter ilustrativ: ISU Vrancea

O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat la Dolhasca.

Este alertă în Suceava, după ce o cisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile pe raza oraşului Dolhasca, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, autocirsterna este încărcată cu 16 tone de motorină, dar nu prezintă scurgeri de carburanţi.

Pompierii vor încerca repunerea autocisternei pe roţi



"Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD B2. Autocisterna este încărcată cu aproximativ 16 tone de motorină şi nu prezintă scurgeri de carburant. A fost implicat doar conducătorul autovehiculului care nu necesită îngrijiri medicale", au transmis oficialii ISU Suceava.

La faţa locului a ajuns un utilaj pentru repunerea autocisternei pe roţi, pompierii militari asigurând măsurile specifice de asigurare la locul incidentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Fosile vii, în pericol: România, ultima redută a sturionilor în Europa. Patrimoniu pe cale să dispară
18 aug 2025, 15:03
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
17 aug 2025, 22:46
Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol
17 aug 2025, 21:40
Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont. Mesajul de care să te ferești
17 aug 2025, 20:36
Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare
17 aug 2025, 18:33
Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta
17 aug 2025, 16:56
O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști
17 aug 2025, 16:18
Clipe de coșmar la un Rally Cross în Argeș. O roată desprinsă de la o mașină a băgat în spital doi spectatori
17 aug 2025, 14:22
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare
16 aug 2025, 20:38
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit
16 aug 2025, 15:35
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
16 aug 2025, 14:22
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO
16 aug 2025, 15:41
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
16 aug 2025, 13:37
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei
16 aug 2025, 14:48
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
16 aug 2025, 12:25
Cât de sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii
16 aug 2025, 10:29
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
15 aug 2025, 13:53
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
15 aug 2025, 12:33
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
15 aug 2025, 11:18
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
15 aug 2025, 13:00
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
15 aug 2025, 10:50
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
15 aug 2025, 09:20
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
15 aug 2025, 10:06
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
15 aug 2025, 08:55
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
14 aug 2025, 16:04
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR
14 aug 2025, 13:58
Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria
14 aug 2025, 13:53
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți
14 aug 2025, 13:26
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligență artificială, operațional la Spitalul Județean
14 aug 2025, 12:33
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
14 aug 2025, 12:48
Nouă înșelătorie în România: Cetățenii, avertizați să nu cadă în capcana laptopurilor gratuite
14 aug 2025, 13:12
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
14 aug 2025, 12:25
Înșelăciune cu vacanțe, în România. Pagube de 73.000 de euro. Nici n-au avut vreodată intenția de a organiza vacanța
14 aug 2025, 11:08
Bebelușul unor români din Italia a murit în vacanță în Turcia. Familia, disperată, se luptă cu birocrația italiană pentru repatriere
14 aug 2025, 10:52
O adolescentă a murit imediat după ce a născut. Fusese consultată într-o maternitate din România cu două ore înainte
14 aug 2025, 08:53
Explozie la Letea Veche. UPDATE: Doi pacienți vor fi transferați mâine în Austria
14 aug 2025, 08:23
Încă o linie de tramvai intră în reparații: 850 de metri, 30 de milioane de lei. Ce spunea Nicușor Dan când era primar despre ”micul deranj” și pe cine voia să vadă în tramvai
14 aug 2025, 08:37
Cine încasează cea mai mare pensie specială din Timiș și valoarea la care se ridică
14 aug 2025, 08:40
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
13 aug 2025, 21:54
BOR dezminte zvonurile apărute la adresa preoților şi monahilor privind plata contribuţiilor de sănătate
13 aug 2025, 15:46
Încă un șantier deschis în București. A început modernizarea unei noi linii de tramvai
13 aug 2025, 15:12
Cele mai noi știri
acum 30 de minute
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
acum 35 de minute
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
acum 42 de minute
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
acum 45 de minute
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
acum 1 ora 9 minute
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
acum 1 ora 13 minute
Rusia bombardează un oraș ucrainean la câteva ore după summitul de la Washington
acum 1 ora 28 minute
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
acum 1 ora 39 minute
Ce trebuie să știi despre colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR): Marele avantaj al acesteia / video
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel