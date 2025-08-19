Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat

O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat la Dolhasca.

Este alertă în Suceava, după ce o cisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile pe raza oraşului Dolhasca, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, autocirsterna este încărcată cu 16 tone de motorină, dar nu prezintă scurgeri de carburanţi.

Pompierii vor încerca repunerea autocisternei pe roţi





"Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD B2. Autocisterna este încărcată cu aproximativ 16 tone de motorină şi nu prezintă scurgeri de carburant. A fost implicat doar conducătorul autovehiculului care nu necesită îngrijiri medicale", au transmis oficialii ISU Suceava.



La faţa locului a ajuns un utilaj pentru repunerea autocisternei pe roţi, pompierii militari asigurând măsurile specifice de asigurare la locul incidentului.

