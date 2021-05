Cum s-a văzut racheta chineză când a traversat cerul Romei / foto în articol

Racheta s-a văzut traversând cerul Romei, într-o imagine splendidă surprinsă de astrofizicianul italian Gianluca Masi. Masi, care gestionează proiectul Telescopului virtual la Observatorul Astronomic Bellatrix din Italia, a reușit să surprindă traseul rachetei peste Roma cu o cameră DSLR. După cum explică el într-o declarație, „imaginea provine din combinația a zece cadre de opt secunde, luate consecutiv”.

În plus, fotografia permite să distingem cu o claritate totală planeta Jupiter, cel mai strălucitor obiect care apare în partea superioară a imaginii.

Traseul rachetei poate fi văzut în partea dreaptă a imaginii. „Luminozitatea corpului a variat rapid, l-am putut vedea cu ușurință clipind cu proprii mei ochi”, spune autorul fotografiei.

Here it is the #ChineseRocket #LongMarch5B #CZ5B imaged from Rome, where it was clear (cloudy at our remote observatory).

Details ????https://t.co/v4kDZkd0Ux pic.twitter.com/9JGZi60M70