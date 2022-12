Cum reușește Mihai Trăistariu să scape de kilogramele în plus: Știu că nu e sănătos, dar nu am altă variantă

Mihai Trăistariu a vorbit, în exclusivitate pentru Spectacola, despre cum reușește să scape de kilogramele în plus, dar și ce obiceiuri culinare are de Crăciun.

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artistul a fost întotdeauna atent la imaginea lui. Deși recunoaște că a renunțat la sală, Mihai Trăistariu are mare grijă de greutatea sa.

Ce dietă ține Mihai Trăistariu pentru a scăpa de kilogramele în plus

În exclusivitate pentru Spectacola, Mihai Trăistariu a recunoscut că, în momentul în care începe să ia proporții, se înfometează și bea foarte multă apă pe stomacul gol. Artistul este conștient de faptul că nu este tocmai o metodă sănătoasă, însă spune că nu a găsit o altă variantă mai bună, mai ales că nu vrea să recurgă la cure de slăbire sau alte diete.

„Este destul de greu pentru că, atunci când am făcut sală, îmi era ușor. Atunci țineam regimurile care trebuiau, mă mențineam în formă. Când renunți la sală, mănânci de toate, nu te mai abți, dar eu am învățat din mers. Am fost și vegetarian vreo trei ani și am învățat să mănânc mai îngrijit. Nu mai fac cure. Mă cântăresc în fiecare dimineață pe stomacul gol. Când simt că am crescut un kilogram, două, fac puțină foame. Nu mănânc o zi întreagă, beau apă, mi se umple stomacul cu apă și slăbesc. După trei zile, am aceeași greutate pe care o aveam înainte. Nu știu cum fac alții, dar eu așa slăbesc. Pur si simplu mă înfometez. Știu că nu e sănătos, dar altă variantă nu am găsit.

Nu vreau să țin cure de slăbit. Mănânc tot ce-mi place și am tot citit asta și la specialiștii nutriționiști că aceste cure de slăbit nu sunt sănătoase. Dacă îți e pofta de ceva, trebuie să guști puțin. De exemplu, dacă vrei ciocolată, ia o pătrățică, nu mânca toată ciocolata. Mănâncă un centimetru și ți-ai făcut pofta. Am dulceață de afine în frigider și mănânc o linguriță pe zi. Nu mănânc toată dulceața într-o zi. Dacă vreau ceva dulce, iau o linguriță de dulceață și mi-am făcut pofta, nu-mi mai trebuie nimic. Și, în acest fel, nu am cum să pun kilograme pe mine”, a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Spectacola.

Ce obiceiuri culinare are Mihai Trăistariu de Crăciun

Mihai Trăistariu a recunoscut că primește mâncare de la apropiați, în ziua de Crăciun, mai ales că toată lumea știe că este singur. Totodată, artistul a mărturisit că nu este pretențios la mâncare.

„De Crăciun nu am o mâncare favorită. Mă adaptez în funcție de perioadă. Dacă toată lumea gătește în perioada aia anumite lucruri, le mănânc pe alea. Cum și de Paști mănânc ouă roșii, așa și de Crăciun, când se dă dezlegare, sar pe tot ce este mai bun. Am norocul că, lăudându-mă printre prieteni că sunt singur, că nu-mi găsesc perechea, toată lumea îmi dă și îmi zic să iau ba un cozonac, ba o caserolă de sarmale, ciorbă, și uite așa mă trezesc în perioada Crăciunului că mănânc de la prieteni. Toate familiile îmi dăruiesc cu drag mâncare de Crăciun. Nu am o mâncare favorită, mănânc ce găsesc, ce-mi place și ce primesc”, a mai spus artistul.

