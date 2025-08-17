Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții

În contextul afluxului mare de turiști la munte, salvamontiștii oferă sfaturi prețioase pentru cei care aleg să facă drumeții.

În ultimele zile, serviciile publice Salvamont au înregistrat un număr crescut de apeluri de urgență din partea turiștilor care au prezentat simptome precum durere în piept cu iradiere pe braț, transpirații abundente, stări de slăbiciune și dificultăți respiratorii. Citește și: Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi

De aceea, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov oferă o serie de sfaturi pentru cei care aleg să-și petreacă vacanțele pe munte.

Manifestările amintite mai sus „sunt puternic sugestive pentru un posibil infarct miocardic (atac de cord) sau alte afecțiuni cardiace acute (angină instabilă, ischemie miocardică) și reprezintă o urgență medicală majoră”, transmite Salvamont Brașov.

Temperaturile extreme, asociate cu efortul fizic intens și prelungit, pot suprasolicita organismul și pot declanșa astfel de episoade severe, cu risc vital, mai ales la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau factori de risc cunoscuți.

Cum știi dacă te confrunți cu simptome care necesită intervenție medicală imediată

Salvamontiștii au subliniat câteva semne de alarmă care impun intervenție medicală imediată, respectiv: durere, strângere sau presiune toracică, cu posibilă iradiere spre braț (în special cel stâng), gât, maxilar sau spate, transpirații reci, paloare, agitație sau anxietate, senzație de sufocare, amețeală, greață sau vărsături, durere persistentă, care nu cedează la repaus.

Măsuri de urgență recomandate

În cazul în care sunteți într-o astfel de situație, apelați imediat 112 și solicitați intervenție medicală. Totodată, rămâneți așezat sau culcat și evitați orice efort. Salvamontiștii recomandă, de asemenea, să nu conduceți singur spre spital.

Pentru a preveni astfel de situații, Salvamont Brașov recomandă adoptarea unor măsuri de precauție: cunoașterea realistă a propriei capacități fizice și evitarea suprasolicitării, limitarea eforturilor intense în condiții de temperaturi ridicate, realizarea de pauze regulate și alegerea traseelor potrivite nivelului de pregătire, hidratarea constantă, efectuarea controalelor medicale periodice și evitarea traseelor dificile pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau alte boli cronice.

„Muntele nu pleacă nicăieri!”, conchid aceștia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News