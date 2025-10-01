€ 5.0820
Data actualizării: 15:58 01 Oct 2025 | Data publicării: 15:29 01 Oct 2025

Cum poți gestiona mai ușor pontajul cu un soft dedicat?
Autor: Editor Team

cumpotigestionamaiusorpontajulcuunsoftdedicat sursa foto: freepik.com
 

Indiferent de dimensiunea unei companii, printre sarcinile importante ale departamentului de HR se află gestionarea pontajului angajaților.

De aceea, este important să ai la îndemână o aplicație de pontaj, care asigură realizarea eficientă a acestui proces. Alături de o soluție de payroll, contribuie la evitarea erorilor în calculul salariilor și la fluidizarea proceselor de salarizare. 

Gestionarea pontajului, optimizată cu o soluție digitală 

Centralizarea pontajului angajaților din diverse surse, cum ar fi tabele Excel sau alte modalități de înregistrare a orelor lucrate, este o activitate consumatoare de timp și predispusă la greșeli. Optimizarea procesului cu o aplicatie pontaj, ce poate prelua datele din diferite surse, te ajută colectezi informațiile despre prezența angajaților simplu și rapid. Ulterior, poți importa datele despre orele lucrate într-un software salarizare integrat cu soluția de pontaj, pentru a calcula cu precizie remunerațiile. 

Cum funcționează aplicația de pontaj 

O astfel de soluție software poate prelua informațiile despre orele lucrate de angajați din mai multe surse. Aceasta colectează datele de la dispozitivele de tip punch-in și punch-out instalate la punctele de lucru ale companiei, dar oferă și posibilitatea precompletării datelor de prezență de către specialistul HR, urmând să intervină dacă apar modificări. 

Totodată, pontajul poate fi introdus direct de către angajați într-o pagină dedicată, opțiunea fiind foarte utilă pentru cei care muncesc în regim remote sau hibrid. Astfel, poți vizualiza oricând aceste date, și ai acces la o imagine de ansamblu în privința orelor lucrate. 

Eficientizarea gestionării pontajului, prioritară 

Optimizarea proceselor legate de pontajul angajaților te ajută să ai parte de precizie maximă și rapiditate în procesele recurente de HR și salarizare. Sistemele software dedicate activităților de resurse umane și payroll te ajută să minimizezi erorile umane și întârzierile în diverse procese, care pot duce la nemulțumiri în rândul angajaților, sau chiar la diverse sancțiuni din partea instituțiilor statului. 

O soluție de pontaj permite monitorizarea exactă a timpului de muncă, dar și integrarea cu un soft de salarizare, astfel încât datele privind orele de lucru să fie importate ușor în aplicația de calcul de salarii. De asemenea, aplicațiile performante pot fi configurate pentru a răspunde la cât mai multe nevoi specifice existente în companie. 

Beneficiile integrării cu o soluție de payroll 

Unul avantajele importante ale utilizării unei soluții de pontaj este posibilitatea integrării ei cu o aplicație de salarizare. Integrarea celor două softuri aduce mai beneficii multiple în ceea ce privește gestionarea datelor de prezență și a operațiunilor de payroll. 

În primul rând, facilitează desfășurarea rapidă a calculului de salarii. Astfel, reduci considerabil timpul necesar pentru procesarea salariilor, iar termenele limită nu vor mai fi depășite. De asemenea, integrarea aplicațiilor te ajută să minimizezi erorile umane. 

Alege să ai parte de procese eficiente de HR și salarizare 

Utilizarea unor astfel de soluții software este necesară pentru orice companie care dorește să-și eficientizeze operațiunile de resurse umane și payroll. O gestionare optimă a pontajului minimizează birocrația și sprijină desfășurarea rapidă a altor procese, cum ar fi calculul de salarii sau generarea rapoartelor privind activitatea angajaților. 

