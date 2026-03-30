Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, a vorbit despre PPC Ore Smart+ și a explicat că, fără contor inteligent, clienții nu pot beneficia de acest tip de ofertă, deoarece aceasta se bazează pe măsurarea detaliată a consumului. Acesta a precizat că PPC pune la dispoziția clienților și alte oferte, promoții și soluții prin care clienții pot economisi bani la factură.

„Am vorbit puțin mai devreme despre cum aflăm dacă avem sau nu contor inteligent, dar dacă nu avem acest contor inteligent putem beneficia de tarife reduse?”, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Putem beneficia de tarife reduse. Specific de acest produs nu putem beneficia pentru că acel contor smart are acea posibilitate tehnică de a transmite granular datele de consum, prin urmare noi știm ce ai consumat în afara orelor de consum și ce ai consumat în orele de consum și putem să te facturăm corect. Un contor care nu are această posibilitate tehnică, din păcate, nu ne va spune niciodată corect.

Și atunci, avem foarte multe oferte pe care le adresăm clienților noștri, oferte pe care le veți găsi atât pe site, cât și în magazine. Colegii noștri vă așteaptă și unele oferte sunt oferte de listă. Acum avem oferta de energie verde, care este la 1,29 lei per kWh. Sunt însă și oferte pe care le facem, acele promoții flash. Le spunem clienților: „În următoarele două săptămâni, pe site-ul nostru, găsești acest super preț la energie”. Sau le spunem clienților din anumite orașe: „În următoarea perioadă, în Brașov, Cluj, Iași, vei găsi un super preț la energie”.

Pe lângă preț avem întotdeauna super prețuri și la aparatele electrocasnice, astfel încât să putem să-i oferim clientului tot ce are nevoie pentru a face economii la factură. Sunt soluții practice care îți lasă bani în buzunar”, a spus Ionuț Polexe.

VEZI ȘI: Metoda prin care să reduci factura la curent: Ionuț Polexe, despre cum funcționează PPC Ore Smart+

Sfaturi personalizate în funcție de profilul de consum

Ionuț Polexe a vorbit despre programul My Energy Coach din aplicația My PPC, care oferă sfaturi personalizate pe baza profilului de consum. Acesta funcționează printr-un chestionar care analizează obiceiurile de consum și caracteristicile locuinței și oferă recomandări pentru eficientizarea consumului și reducerea costurilor.

„Apropo de consumul redus, știu că la PPC se dau sfaturi personalizate în funcție de profilul de consum. Este și un program integrat în aplicație de la PPC”, a spus Florin Răvdan.

„În momentul în care noi facem un produs și ne gândim la el, ne gândim de la un capăt la altul. Cu alte cuvinte ne gândim ce ar putea să folosească un client, astfel încât să-i facă viața mai ușoară, astfel încât să poată să primească de la mine cea mai bună soluție, fără să fie nevoie să aștepte mult, să stea la coadă, să întrebe 10 oameni în jur.

My Energy Coach, probabil la el te referi, stă în aplicația My PPC și practic asta face. Ca să-l traducem foarte simplu pe înțelesul tuturor, este un chestionar pe care îl completezi în aplicație - cam cât consumi, în ce perioadă, ce aparate ai în casă, cât de veche este casa, are sau nu are izolație termică și așa mai departe. La final, el îți dă o predicție de consum, îți spune cam cât consumi și ce ar trebui să faci, astfel încât tu să devii eficient energetic și evident eficient economic.

Deci My Energy Coach este prietenul, vecinul de scară cu care stai de vorbă și îți spune ce trebuie să faci ca să plătești mai puțin la energie. La fel și aplicația My PPC, site-ul are inclusiv o zonă, există o zonă în site unde sunt date foarte multe exemple”, a spus Ionuț Polexe.

VEZI ȘI: Cât poți economisi la factura de curent dacă îți muți consumul în orele „smart”? Ionuț Polexe (PPC Energie), sfaturi pentru consumatori

Obiceiuri care reduc consumul de energie

„Și îți dau un exemplu foarte banal: Dacă atunci când fierbi un ou, ai pus capacul, faci o economie la energie, dacă folosești curentul electric ca sursă de fierbere. Sau când fierbi paste copiilor, la fel, ai pus capacul peste oală și ai economisit. Este un lucru pe care nu-l avem astăzi în reflex, însă de aceea suntem aici să povestim despre astfel de lucruri, de aceea ele sunt scrise pe site, de aceea colegii noștri din magazin întotdeauna întreabă clienții: „Cât de vechi este aparatul de aer condiționat? Cât de vechi este frigiderul?”.

Am avut clienții în magazin care au venit să ni se plângă. Zic: „Am o factură extraordinar de mare”. Și colegii noștri din magazin au zis: „Haideți să ne uităm. Văd că aveți un consum extraordinar de mare”. Dar clientul spune că nu consumă mare lucru, ce are omul prin casă de obicei. Vorbind cu acești clienți, am aflat că au un frigider care are 15 ani vechime. El funcționează impecabil, își face treaba, răcește, congelează, dar consumă cât consumă astăzi un radiator”, a spus Ionuț Polexe la DC News.

Video: