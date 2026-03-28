O balenă care abia a fost salvată după ce a rămas blocată în nisip a eșuat din nou în largul coastei Germaniei / foto în articol

Ghinionistul animal a atras atenţia presei de luni dimineaţă, când a eşuat pe un banc de nisip în largul staţiunii germane Timmendorfer Strand, lângă oraşul Lubeck, scriu DPA și Agerpres.

Zilele de eforturi de a elibera balena de 12 până la 15 metri lungime s-au dovedit nereuşite, până joi, când salvatorii au săpat un canal în nisipul din jur folosind un excavator plutitor, permiţându-i balenei să înoate liberă în noaptea următoare.

Cu toate acestea, ecologiştii şi experţii marini se temeau că balena ar putea rămâne din nou blocată, deoarece a fost observată îndreptându-se înapoi spre ape mai puţin adânci după eliberare.

Balena a eșuat din nou, sâmbătă

Aceste temeri au devenit realitate sâmbătă, balena fiind observată blocată pe un banc de nisip în Golful Wismar, la aproximativ 40 de kilometri est de Timmendorfer Strand, potrivit Greenpeace.

De altfel, a fost găsită eşuată în largul insulei nepopulate Walfisch, care se traduce prin balenă în engleză.

"După ce a reuşit să se elibereze din situaţia dificilă în care s-a aflat, balena a fost văzută din nou, astăzi la prânz, în Golful Wismar, lângă insulă", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

O multitudine de oficiali, oameni de ştiinţă şi activişti îngrijoraţi s-au îndreptat, sâmbătă, spre Golful Wismar, în cazul în care mamiferul marin ar avea din nou nevoie de asistenţă.

Pe lângă activiştii Greenpeace, poliţia acvatică din oraşele Wismar şi Rostock, personalul Muzeului Oceanografic German şi Institutul pentru Cercetarea Faunei Sălbatice Terestre şi Acvatice (ITAW) au fost prezente atât pe mare, cât şi pe uscat şi evaluează situaţia, potrivit ministerului.

Balenele mari, cum sunt balenele cu cocoaşă, nu sunt originare din Marea Baltică, dar ajung ocazional acolo după ce urmăresc bancuri de peşti în căutare de hrană, de exemplu.

Potrivit experţilor, zgomotul subacvatic ar putea juca, de asemenea, un rol în prezenţa acestei balene în Marea Baltică.

Biologii sperau că balena se va întoarce spre vest, spre Marea Nordului, ceea ce i-ar fi permis să ajungă în apele deschise ale Oceanului Atlantic.

După eliberarea iniţială, grupurile de conservare au folosit bărci pentru a forma un fel de blocadă care să o împiedice să intre din nou în ape puţin adânci, încercând să o ghideze mai departe în apele mai adânci ale Mării Baltice.

Cu toate acestea, balena a fost observată, la puţin timp după eliberare, spre est, în largul coastei districtului Mecklenburg.

Potrivit lui Stephanie Gross de la ITAW, a fost imposibil să se ataşeze un dispozitiv de urmărire pe balenă, deoarece pielea sa este prea bolnavă