DCNews Stiri
Data publicării: 23:28 28 Mar 2026

O balenă care abia a fost salvată după ce a rămas blocată în nisip a eșuat din nou în largul coastei Germaniei / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

balena in apa Foto: Unsplash

 O balenă cu cocoaşă, blocată timp de mai multe zile în largul coastei baltice a Germaniei, a eşuat pe un alt banc de nisip, a declarat sâmbătă o purtătoare de cuvânt a Greenpeace.

Ghinionistul animal a atras atenţia presei de luni dimineaţă, când a eşuat pe un banc de nisip în largul staţiunii germane Timmendorfer Strand, lângă oraşul Lubeck, scriu DPA și Agerpres.

Zilele de eforturi de a elibera balena de 12 până la 15 metri lungime s-au dovedit nereuşite, până joi, când salvatorii au săpat un canal în nisipul din jur folosind un excavator plutitor, permiţându-i balenei să înoate liberă în noaptea următoare.

Cu toate acestea, ecologiştii şi experţii marini se temeau că balena ar putea rămâne din nou blocată, deoarece a fost observată îndreptându-se înapoi spre ape mai puţin adânci după eliberare.

CITEȘTE ȘI               -               Momentul incredibil în care un bărbat care făcea surf este lovit în plin de o balenă. "Credeam că o să mor" VIDEO

Balena a eșuat din nou, sâmbătă

Aceste temeri au devenit realitate sâmbătă, balena fiind observată blocată pe un banc de nisip în Golful Wismar, la aproximativ 40 de kilometri est de Timmendorfer Strand, potrivit Greenpeace.

De altfel, a fost găsită eşuată în largul insulei nepopulate Walfisch, care se traduce prin balenă în engleză.

"După ce a reuşit să se elibereze din situaţia dificilă în care s-a aflat, balena a fost văzută din nou, astăzi la prânz, în Golful Wismar, lângă insulă", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

O multitudine de oficiali, oameni de ştiinţă şi activişti îngrijoraţi s-au îndreptat, sâmbătă, spre Golful Wismar, în cazul în care mamiferul marin ar avea din nou nevoie de asistenţă.

Pe lângă activiştii Greenpeace, poliţia acvatică din oraşele Wismar şi Rostock, personalul Muzeului Oceanografic German şi Institutul pentru Cercetarea Faunei Sălbatice Terestre şi Acvatice (ITAW) au fost prezente atât pe mare, cât şi pe uscat şi evaluează situaţia, potrivit ministerului.

Balenele mari, cum sunt balenele cu cocoaşă, nu sunt originare din Marea Baltică, dar ajung ocazional acolo după ce urmăresc bancuri de peşti în căutare de hrană, de exemplu.

Potrivit experţilor, zgomotul subacvatic ar putea juca, de asemenea, un rol în prezenţa acestei balene în Marea Baltică.

Biologii sperau că balena se va întoarce spre vest, spre Marea Nordului, ceea ce i-ar fi permis să ajungă în apele deschise ale Oceanului Atlantic.

După eliberarea iniţială, grupurile de conservare au folosit bărci pentru a forma un fel de blocadă care să o împiedice să intre din nou în ape puţin adânci, încercând să o ghideze mai departe în apele mai adânci ale Mării Baltice.

Cu toate acestea, balena a fost observată, la puţin timp după eliberare, spre est, în largul coastei districtului Mecklenburg.

Potrivit lui Stephanie Gross de la ITAW, a fost imposibil să se ataşeze un dispozitiv de urmărire pe balenă, deoarece pielea sa este prea bolnavă

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 51 minute
„Ne-am oprit la timp!” Cristina Șișcanu, despre planul abandonat de a se muta din România. Ce a urmat
Publicat acum 1 ora si 53 minute
O balenă care abia a fost salvată după ce a rămas blocată în nisip a eșuat din nou în largul coastei Germaniei / foto în articol
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Polonia vrea să taie TVA la carburanți de la 23% la 8% și să reducă accizele la nivelul minim impus de UE
Publicat acum 2 ore si 48 minute
De ce o oră are 60 minute. S-a încercat să aibă 100, dar experimentul a fost un eșec
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Semnal că armata SUA ar putea debarca în Iran. Celebra navă USS Tripoli, de asalt amfibiu, a ajuns în Orientul Mijlociu / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Lumea în flăcări. Adrian Năstase: S-a încercat distrugerea unui mușuroi de furnici călcând pe el, neștiind apoi pe unde ies furnicile. România are relații proaste cu toată lumea
Publicat acum 7 ore si 3 minute
PSD Dâmboviţa, rezultat vot privind participarea PSD la guvernare în actuala coaliţie
Publicat acum 11 ore si 10 minute
"Oamenii îmbătrânesc de 5 ori mai repede dacă fac asta". Psihologul Radu Leca: Ceva trebuie să dispară
Publicat acum 16 ore si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 29. Update: Navă de asalt amfibie a SUA, ajunsă în Orientul Mijlociu
Publicat acum 18 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Moldoveanul și olteanul...
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close