DCNews Stiri Petrolul trece de 115 dolari, iar bursele din Asia scad pe fondul războiului din Iran
Data publicării: 09:23 30 Mar 2026

Petrolul trece de 115 dolari, iar bursele din Asia scad pe fondul războiului din Iran
Autor: Dana Mihai

Petrolul trece de 115 dolari, iar bursele din Asia scad pe fondul războiului din Iran - Imagine realizata cu AI

Prețurile globale ale petrolului au crescut puternic, iar bursele asiatice au scăzut semnificativ luni dimineață, pe fondul intensificării conflictului dintre SUA, Israel și Iran, ajuns în a cincea săptămână.

Cotația petrolului Brent a urcat cu peste 3%, depășind 115 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a ajuns la aproximativ 103 dolari, după o creștere similară.  Aceste evoluții pun Brent pe traiectoria celei mai mari creșteri lunare din istorie, potrivit BBC.

Piețele din Asia, în cădere puternică

În același timp, piețele asiatice au deschis în scădere: indicele Nikkei 225 din Japonia a pierdut aproximativ 4,5%, iar Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu circa 4%.

Escaladarea vine după ce rebelii Houthi susținuți de Iran s-au alăturat conflictului și au atacat Israelul, în timp ce Teheranul a amenințat cu extinderea represaliilor asupra unor ținte americane și israeliene.

Trump vorbește despre controlul petrolului iranian

În acest context, Donald Trump a declarat că SUA ar putea prelua controlul asupra resurselor petroliere ale Iranului și chiar asupra insulei Kharg, un hub strategic pentru exportul de petrol, afirmând că acest lucru ar putea fi realizat "foarte ușor".

Totodată, tensiunile militare cresc, după ce Iranul a avertizat că este pregătit pentru o eventuală confruntare directă, iar mii de soldați americani au fost trimiși suplimentar în regiune.

Amenințări asupra strâmtorii Ormuz și haos pe piața energiei

Piețele globale de energie au devenit extrem de volatile după ce Iranul a reacționat la atacurile SUA și Israelului, amenințând că va lovi navele care încearcă să traverseze strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze tranzitează în mod normal această rută îngustă, însă transportul a fost în mare parte blocat, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește

Expertul în piețe energetice Sean Foley, de la Universitatea Macquarie, a declarat că prețurile petrolului ar putea continua să crească dacă conflictul nu se calmează.

El a avertizat și asupra riscului ca atacurile rebelilor Houthi să afecteze transportul de energie prin strâmtoarea Bab al-Mandeb, în apropiere de Yemen.

Încă 10% din petrolul global, în pericol

Blocarea acestei rute ar putea afecta încă 10% din aprovizionarea globală cu petrol, "punând o presiune semnificativă asupra lanțurilor de aprovizionare", a spus Foley.

La rândul său, Andrew Lipow, de la firma de consultanță Lipow Oil Associates, estimează că prețul petrolului Brent ar putea ajunge la 130 de dolari pe baril în următoarele săptămâni, pe fondul amenințărilor la adresa aprovizionării globale.

"Cea mai mare temere a mea este o încetinire economică globală… pentru că oamenii vor rămâne fără bani, pe măsură ce cheltuiesc tot mai mult pe energie și, în plus, pe alimente", a explicat el.

Pentru comparație, pe 27 februarie, cu o zi înainte de atacurile SUA și Israel asupra Iranului, prețul petrolului Brent era de aproximativ 72 de dolari pe baril.

