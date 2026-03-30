Miniștrii Energiei din UE caută soluții comune pentru criza provocată de războiul din Iran
Data publicării: 13:05 30 Mar 2026

Miniștrii Energiei din UE caută soluții comune pentru criza provocată de războiul din Iran
Autor: Dana Mihai

electricitate, facturi curent Electricitate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană vor discuta marţi modul în care îşi coordonează răspunsurile la perturbările de pe pieţele globale ale energiei, în urma războiului din Iran, conform unui document intern al UE privind întâlnirea, transmite Reuters.

"Miniştrii sunt invitaţi să împărtăşească evaluarea lor privind recentele evoluţii de pe pieţele energiei, identificând zonele unde o coordonare mai puternică la nivelul UE ar putea fi necesară, indicând ce măsuri concrete ar putea fi adoptate pentru a rezolva dificultăţile de pe piaţa gazelor şi a petrolului într-un mod coordonat", se arată în documentul consultat de Reuters.

Reuniune în format online

Reuniunea miniştrilor Energiei din Uniunea Europeană va avea loc la ora 13:00 GMT, în sistem videoconferinţă.

Vineri a avut loc la Bruxelles întâlnirea miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană pe tema creşterii preţului energiei.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește

Economia UE se confruntă cu riscul stagflaţiei, ca rezultat al creşterii preţurilor energiei, în urma războiului din Iran, a afirmat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

"Perspectivele sunt umbrite de incertitudinile profunde, dar este clar că ne confruntăm cu riscul şocului stagflaţiei, cu alte cuvinte, o situaţie în care creşterea economică mai lentă coincide cu o inflaţie mai ridicată", a declarat Dombrovskis, după reuniunea miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană pe tema creşterii preţului energiei.

Scenariul unei crize de scurtă durată

"Acesta este cazul chiar şi dacă perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de scurtă durată. Într-un astfel de scenariu, analizele noastre sugerează că avansul economiei UE în 2026 ar putea fi cu aproximativ 0,4 puncte procentuale mai scăzut decât nivelul din previziunile de toamnă, iar inflaţia ar putea fi cu până la un punct procentual mai ridicată", a avertizat oficialul.

Comisia previziona în noiembrie că PIB-ul UE va înregistra o creştere de 1,4% în 2026 şi 1,5% în 2027, în timp ce zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 1,2% anul acesta şi de 1,4% anul viitor. Inflaţia în zona euro ar urma să se situeze la 2% în 2026, în linie cu ţinta BCE pe termen mediu.

"Dacă perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de lungă durată şi mai substanţiale, consecinţele negative la adresa evoluţiei economiei vor fi mai accentuate. Creşterea ar putea fi cu aproximativ 0,6 puncte procentuale mai scăzută atât în 2026 cât şi în 2027", a afirmat Dombrovskis. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Sucul de țelină: băutura-minune sau doar un mit? Ce spun, de fapt, specialiștii
Publicat acum 8 minute
Marea premieră a serialului „Ai nimănui”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D
Publicat acum 15 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 15 minute
Simularea la Matematică: Subiecte, dificultate și rezultate. Prof. Nicoleta Agenna Ionescu, invitată la DC Edu
Publicat acum 20 minute
Miniștrii Energiei din UE caută soluții comune pentru criza provocată de războiul din Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Revenirea prințului Reza Pahlavi în Iran, pe modelul regelui Mihai în România. Explicația colonelului (r) Tudor Păcuraru / video
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Un specialist avertizează persoanele care își lasă telefonul la încărcat peste noapte
Publicat acum 4 ore si 57 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close