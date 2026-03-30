Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Stiri Info utile "Anul Nadia Comăneci - nota 10 perfect" pentru cei 350 de participanți la "Gârboavele Run & Ride" 2026
Data publicării: 10:17 30 Mar 2026

"Anul Nadia Comăneci - nota 10 perfect" pentru cei 350 de participanți la "Gârboavele Run & Ride" 2026
Autor: Crişan Andreescu

Anul Comaneci Foto: Facebook Costel Fotea

Felicitări celor 350 de sportivi din întreaga țară – profesioniști și amatori, cu vârste între 14 și 70 ani – care au luat startul în cea de-a șaptea ediție a Concursului de alergare și ciclism „Gârboavele Run & Ride”, desfășurată în Pădurea Gârboavele.

"Ne bucurăm că, alături de Asociația Mausi, am reușit și de această dată să oferim participanților o experiență de neuitat. În plus, ediția din 2026 a avut o semnificație aparte, fiind dedicată „Anului Nadia Comăneci – 50 de ani de la primul 10 perfect!”, desfășurată  în Pădurea Gârboavele.

A fost o zi plină de energie, entuziasm și voie bună, cu numeroase premii, cu medalii, dar dincolo de clasamente și podiumuri, în spirit olimpic, cea mai importantă rămâne participarea: bucuria de a fi împreună, de a împărtăși momente frumoase alături de prieteni și de a ne bucura de beneficiile mișcării în mijlocul naturii", a ținut să precizeze Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

