Atentat dejucat în centrul Parisului, sâmbătă. Update: Ce plănuia atacatorul

Update:

Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă la Paris în faţa filialei Bank of America graţie intervenţiei poliţiei, ce a reţinut un bărbat care se pregătea să declanşeze dispozitivul, transmite AFP.

Faptele s-au produs în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului.

Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.

Încărcătura era formată dintr-un bidon de 5 litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, un sistem de aprindere, o petardă de aproximativ 650 de grame de pudră explozivă, potrivit primelor elemente ale anchetei.

Ansamblul încărcăturii a fost preluat de genişti şi în prezent este analizat la prefectura poliţiei din Paris.

Parchetul naţional antiterorist (PNAT) s-a sesizat după această tentativă de atentat.

Ancheta a fost deschisă în special pentru tentativă de degradare prin incendiu sau mijloc periculos în legătură cu o întreprindere teroristă şi asociere teroristă de răufăcători, a adăugat PNAT.

Într-un mesaj postat pe X, ministrul francez de interne Laurent Nunez a ţinut să remarce mai mult ca niciodată vigilenţa la nivel înalt, felicitând poliţiştii pentru intervenţia şi mobilizarea lor în contextul internaţional actual.

După declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, ministrul de interne francez şi-a multiplicat apelurile la vigilenţă extremă adresate forţelor de ordine, în special pentru a proteja opozanţii iranieni, lăcaşurile de cult evreieşti şi interesele americane din Franţa, toate acestea fiind identificate ca ţinte potenţiale ale actelor teroriste.

Știrea inițială:

Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă la Paris în faţa filialei Bank of America graţie intervenţiei poliţiei, ce a reţinut un bărbat care se pregătea să declanşeze dispozitivul, transmit AFP și Agerpres.

Faptele s-au produs în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului.

Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.

Încărcătura era formată dintr-un bidon de 5 litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, şi un sistem de aprindere, conform unor surse apropiate acestui caz. Ancheta a fost încredinţată secţiei antiteroriste a brigăzii pentru combaterea infracţiunilor a poliţiei judiciare din Paris.