Războiul din Ucraina: Cel puţin 3 ucraineni, morți în urma unor lovituri ruseşti. Copil ucis în Rusia de o dronă
Data publicării: 09:58 28 Mar 2026

Războiul din Ucraina: Cel puţin 3 ucraineni, morți în urma unor lovituri ruseşti. Copil ucis în Rusia de o dronă
Autor: Doinița Manic

imagine cu o racheta, razboi Cel puțin 3 oameni au murit în Ucraina, iar 13 au fost răniți, după un atac rusesc. În Rusia a murit un copil. Sursa foto: Freepik

Cel puţin trei ucraineni au murit în urma unor lovituri ruseşti, fiind și mai mulți răniți. Totodată, un copil ar fi fost ucis în Rusia de o dronă ucraineană.

Războiul din Ucraina face noi victime printre civili. Cel puţin trei oameni au murit în noaptea de vineri spre sâmbătă în lovituri ruseşti asupra Ucrainei, în timp ce o lovitură ucraineană a ucis un copil în Rusia, au anunţat autorităţile locale, relatează Agerpres, citând AFP.

VEZI ȘI: Vladimir Putin renunță la negocieri cu Ucraina și vizează tot Donbasul. Oligarhii ruși, puși să scoată bani pentru război

Trei morți și 13 răniți în Ucraina

O persoană a fost ucisă şi unsprezece, între care un copil, au fost rănite la Odesa, în sudul Ucrainei, în lovituri care au lovit o maternitate şi un cartier rezidenţial, potrivit administraţiei militare locale, Serghii Lîsak.

Totodată, la nordul Ucrainei, doi bărbaţi au fost ucişi şi doi răniţi într-un atac asupra Krivoi Rog, potrivit responsabilului militar local, Oleksandr Ganja.

Un copil a murit în Rusia. Părinții lui, răniți

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a provocat moartea unui copil şi rănirea gravă a părinţilor lui într-o locuinţă la Iaroslavl, la nord de Moscova, departe de linia frontului, potrivit guvernatorului local Mihail Ievraiev.

VEZI ȘI: MApN acuză Rusia că "distorsionează realitatea". Precizări privind minele din Marea Neagră

De la începutul invaziei sale în februarie 2022, Rusia loveşte cotidian Ucraina, provocând frecvent victime civile. Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei, pe o rază din ce în ce mai mare.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Vicepreşedintele american JD Vance, "obsedat" de OZN-uri
Publicat acum 40 minute
Un bărbat din Neamț a murit după ce a căzut cu maşina într-o râpă adâncă de 7 metri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Marea Britanie trimite în România avioane de luptă Eurofighter Typhoon
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Cazul educatoarei din Moldova care s-a sinucis după ce a fost terorizată de soțul politician: Trupul Ludmilei Vartic ar putea fi exhumat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Florin Manole, veste bună pentru tinerii din România. Cine va primi subvenții. "170 de milioane de euro, fonduri nerambursabile"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Moldoveanul și olteanul...
Publicat acum 3 ore si 46 minute
Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic. ANM, zonele vizate
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Horoscop 28 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 47 minute
România trece la ora de vară 2026. Ce s-a întâmplat cu propunerea din 2018 privind renunțarea la schimbarea orei în UE?
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 29. Cel puțin 10 militari americani, răniți într-un atac iranian. Aeroport atacat cu drone
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
